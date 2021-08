Es la primera entrevista que concede Juanjo Cobo (Torrelavega, Cantabria, 1981) a un medio de comunicación tras su descalificación de la Vuelta a España 2011 dos años después. El corredor cántabro, retirado hace siete años, ha pasado página, ha formado una familia y vive feliz alejado de los focos del ciclismo. Eso sí, su pasión por este deporte nunca se le va escapar y sigue viendo las competiciones del ciclismo profesional. Cobo relata su versión de los hechos en una larga entrevista que concede a RTVE.

¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas ahora en la vida?

A día de hoy no me puedo quejar. He encontrado trabajo: operario de producción. Estoy muy a gusto en él. Anteriormente había tenido otros puestos de trabajo, que eran similares, de repartidor, pero ahora la verdad estoy muy a gusto. Tengo una familia, una mujer, una niña de tres años, tampoco puedo pedir mucho más.

¿Sigues viviendo en Cabezón de la Sal?

No, en Virgen de la Peña.

¿Estás totalmente alejado del ciclismo?

Prácticamente. Hablas con mucha gente, después de haberlo dejado, que si el ciclismo no te gustaba, que si es una obligación, pero realmente a mí el ciclismo me encanta. Yo lo sigo viendo. Veo las clasificaciones, gente que sigue corriendo, David de la Fuente, Ángel Madrazo, gente que conoces. Cuando corren qué es lo que hacen. Está claro que la práctica del ciclismo, lo abandoné. En su día, dije que total, pero ahora, poco a poco, me entra el gusanillo. Ves a la gente que sale, a amigos y ahora que hay buen tiempo, pues, apetece. Hago todo deporte, me gusta salir a correr que, de chaval, no me gustaba nada y ahora por mantener un poco la forma.

No vives ajeno al ciclismo entonces.

No tengo mucha relación con mis compañeros o auxiliares. Me hizo mucha ilusión, por ejemplo, hace dos años, cuando la Vuelta a España en la decimocuarta etapa salió desde San Vicente de la Barquera porque coincidí con muchos auxiliares, aunque luego no tienes contacto, solo en el momento ese, pero me hizo ilusión. Estoy alejado del ciclismo de la burbuja que lleva la competición -los equipos, auxiliares, corredores-.

¿A ti te ha picado alguna vez el gusanillo de estar dentro del ciclismo en algún equipo?

No, eso no, lo tenía claro. La gente me dice como director, pero eso descartado. No valgo ni para llevar el coche como para dirigir un equipo. Tampoco de mecánico ni auxiliar, no me veo otra vez en ese mundillo. Pero sí me gusta seguirlo porque el ciclismo me encanta, como te digo, desde que empecé a practicarlo de niño.

¿Mantienes tus bicicletas?

No tengo bici. Tenía una, que la vendí. En caso de que retornase a hacer algún entreno, tendría que hacerme de una.

Te retiraste hace siete años del ciclismo profesional, ¿crees que ha cambiado mucho el ciclismo de tu época al que ves ahora mismo? ¿Ha variado la manera de organizarse, las estrategias, cuándo ves una etapa te reconoces?

Yo he estado en una época con Sky, por ejemplo, que era un equipo que dominaba. Ahora, está el Jumbo-Visma, siempre hay diferentes equipos, pero la forma de correr es más o menos similar. No veo diferencias. De antaño sí que era otro ciclismo, pero en estos últimos siete años tampoco ha cambiado mucho la forma de correr.

Hace dos años, la Unión Ciclista Internacional, te declara culpable de una violación de las normas antidopaje, por el uso de una sustancia prohibida entre los años 2009 y 2011 detectada en tu pasaporte biológica. Una decisión que se toma ocho años después. ¿Cómo recibiste esta noticia? ¿La estabas esperando?

Para mí, fue un palo, me quedé pálido, cuando recibí el primer informe, ya no la sanción. Yo sabía que podía llegar porque había un proceso de defensa. En junio de 2019, yo estaba trabajando, entré en un bar para dejar, en ese caso eran quesos, que es lo que estaba repartiendo y me preguntaron: ¿cuándo ganaste tú la Vuelta a España? En 2011. Pues acaban de dar una noticia de que te quitan la Vuelta a España porque has dado positivo. Me quedé pálido porque yo no había recibido ninguna noticia antes. Sí que podía llegar, pero el día no porque yo había hecho una defensa desde 2014 hasta 2019. Ellos hicieron un informe, yo me había defendido. Me habían dicho que no, me había vuelto a defender y fue un proceso de cinco años. Al final, ellos decidieron que no valía, que no entraba dentro de sus planes los informes que yo les había mandado, no valían. Tengo que decir que cuando yo vi el correo, yo tenía uno de ellos, pero si el Telediario empezaba a las tres de la tarde, yo lo había recibido a las dos y media, pero yo estaba trabajando y estaba conduciendo y no lo vi.

¿Cómo fueron los siguientes días? ¿Qué sensaciones tuviste?

Recuerdo ese día que llamé a mi representante, llamé al jefe porque acaba de empezar el reparto de la tarde y que no iba a acabarlo. Todo el mundo sabía la noticia, me había venido de sorpresa y no sabía por donde salir. Me fui para casa, le pedí el lunes libre... Luego, al final, hablándolo, decidimos empezar a trabajar el martes porque, sea una cosa u otra, tendría que empezar a trabajar. O lo dejaba, pero tenía que salir a la calle, dar la cara, no públicamente, pero sí hacer mi vida. Mi representante habló con abogados, le pasé todo el informe que me mandaron, ellos estudiarlo y yo seguí trabajando. Hice mi vida. Le das muchas vueltas. ¿Por qué? Después de tanto tiempo.

¿Es algo que no has olvidado? ¿Qué de vez en cuando te viene a la cabeza o lo tienes totalmente aparcado?

Ahora ya lo tengo olvidado. Durante un tiempo, esos años, que si una llamada del abogado, hay que mandar esto, habla con no sé quién, intenta hablar con un hematólogo, buscar una solución, a ver por qué esos resultados, de las analíticas... Igual estás veinte días que no piensas en eso, en el trabajo con la familia... Te llaman y estás una semana volviéndote loco buscando documentación... En ese periodo de tiempo, al final, lo vas recordando. Al final, cuando llega la sanción, en 2019, yo tuve muy claro que no iba a recurrir porque no iba a gastar el dinero en algo al ver que me estaba defendiendo y no veía que ellos torcieran un poco. Ellos lo tenían muy claro, así que, yo no voy a ir a Suiza a gastarme una cantidad de dinero que no tenía y seguramente para perder.

En ese momento, ¿tú tenías relación con la Federación Española de Ciclismo? ¿Tuviste amparo?

En ese sentido, nunca hablé ni se pusieron en contacto. Ni con la Federación Cántabra ni Española.

No presentaste, como dices, una alegación al Tribunal de Arbitraje Deportivo, pero, concretamente, ¿cuál fue el motivo para no hacerlo?

Porque vi que ellos no iban a ceder. Yo estuve cinco años defendiéndome, mandándoles documentación. Yo no me creo que, después de cinco años, cuando me mandan el primer informe (2014) y la Vuelta a España es en 2009. Si en cinco años no te da tiempo a ver unas analíticas, apaga y vámonos. A mí no me cabía en la cabeza. Tenía una idea de porque ellos podían, pero lo que yo diga... Como no sé si es verdad o no, prefiero no decirlo. Yo tengo mis ideas por lo que pudo venir. ¿Cómo empezó? Con negociaciones de ellos para que yo reconociera una cosa que no había hecho o que yo digo que no he hecho. Otra cosa es que la gente crea que yo he hecho o que ellos creen que lo he hecho.

Como estamos hablando, la UCI te abrió un expediente sancionador en 2014 por irregularidades en tu pasaporte biológico. ¿Cómo fueron esos inicios?

Yo recibo el informe y nos ponemos en contacto con ellos. Yo hablo directamente con Suiza, con Olivier Bañus, que era el que me hablaba en español y ellos lo único que querían era negociar. Yo tenía cuatro años de sanción y a pagar bastante dinero que, al final, se quedaba en 111.000 euros, creo. La sanción era reconocer lo que había hecho, contar cómo lo había hecho, quién me lo había proporcionado y me rebajaban la sanción a dos años y me lo dejaban en 20.000 euros. Yo dije que no, yo no iba a reconocer algo que no había hecho, ni por dinero ni nada y a mí me hubiera salido mejor, haberlo reconocido, pagar 20.000 euros, cumplir la sanción de dos años y con 35 años hasta igual podía seguir en bici, que ya no tenía ganas, pero podía haber corrido en bici. Ellos siguieron insistiendo, siguieron llamando, mandando correos y no era cuestión de dinero. Prefiero irme a la ruina que reconocer algo que no he hecho.

Para poner en contexto. La UCI comienza prohibiendo que cualquier ciclista que superase la tasa de hematocrito del 50%. Luego deciden que había corredores con valores altos y otros con valores bajos, por lo que se debía hacer un estudio medio personal y analizar las alteraciones. Ahí entra tu situación. ¿Te sancionan, pero sin tener un resultado claro positivo, sino una serie de valores alterados que pueden ser sospechosos de dopaje?

Ellos no saben lo que yo he hecho, realmente. Ellos no te dicen tú has hecho EPO, has hecho una transfusión... Cuando me mandan el informe, me dicen que es probable o muy probable -no me acuerdo bien- que hayas utilizado una sustancia prohibida o algún método. Ellos tampoco no lo tienen claro porque, si no, me hubieran dicho tú has hecho esto. Yo lo entendí así. Yo entiendo el sistema del pasaporte biológico, me parece perfecto para seguir a un corredor, en este caso a mí. En 2009, yo tengo unos valores anormales, pues, pásame unos controles... ¿Cómo puedo estar un año sin pasar ningún control en mi casa? Yo lo hablaba con José Rodríguez que, en principio, empezó a llevar el caso, de que si yo tenía valores anormales en 2009, ¿por qué desde mitad de 2010 a mitad de 2011 no pasé ningún control en mi casa? Tan sospechoso no sería. Yo pasé un control a mitad de 2010 porque yo estaba preseleccionado para la Vuelta a España con Caisse d´Épargne y luego pasé otro porque estaba preinscrito antes de la Vuelta a España. Casi un año sin pasar un control en mi casa. ¿Por qué puedo correr la Vuelta a España si ya tengo problemas hace dos años, según ellos? Son cosas que a mí no me entran en la cabeza.

La UCI sabe que el método de las alteraciones en el pasaporte biológico puede ser discutido en los tribunales. Es el caso de Roman Kreuziger que la UCI dio marcha atrás, teniéndolo durante un año con un expediente abierto, ¿crees que tu caso es el mismo que el del corredor checo?

Él se defendió, como yo me defendí. Ellos te dan la opción de defenderte, con tu información, con tus analíticas, tu hematólogo y se lo mandas a ellos. Son tres personas, lo vuelven a estudiar y te dicen si o no. A él siempre le dijeron que no hasta que a última hora... Porque él empezó el proceso cuando se podía defender con tu federación de ciclismo. En ese caso, la federación checa le dijo que estaba bien, volvió a recurrir la UCI, recurrió la AMA y justo cuando ya tienen fecha para el juicio, es decir, que van a ir al TAS, le dan libre. Son explicaciones que no las entiendo.

¿Echaste de menos que la Federación Española de Ciclismo te apoyara?

Yo entiendo que la Federacion no se moje en estos casos. Igual que la ACP entiendo que se mojen en un caso de impagos, en un accidente, pero en un caso de dopaje, o está muy claro la cosa o defender a un ciclista por eso, yo lo veo hasta normal que no se metan ahí. Y más luego que tengan problemas con una federación internacional por un corredor que ellos le pueden creer, pero también les puede engañar.

¿Cuántas veces te insistió la UCI en buscar acuerdos contigo?

No lo sé, pero fue hasta el último momento. Los cinco años son de risa porque yo les presentaba la documentación, no les contestaba porque yo no les quería contestar, el abogado me decía no les contestes, que abran el expediente ya. Y mandaban un correo: ¿quieres reconocer los dos años? Que no. A última hora, cambié de abogado -por otras cosas- e iba a ir con él a Suiza para hablar personalmente con ellos, pero fue justo en 2017 cuando mi mujer tuvo la niña. Si ellos lo tenían tan claro, desde el primer momento me tenían que haber llevado al tribunal. Si te quieres defender bien, y si no, te sancionamos ya y no esperar cinco años.

¿Crees que la sanción llegó por no aceptar ninguna de las propuestas de la UCI?

Claro, seguro. En un momento, tenían que tomar la decisión. Yo dejé de contestar, ellos se cansarían de insistir... Me imagino que ellos no querían llegar a juicio, ellos pensarían que yo iba a ir al TAS... Ellos no querían ir. Lo más cómodo para ellos es que el corredor lo reconozca, cerramos, se firma y ya está. Pero si no les contestaba, no les quedó más remedio que coger y decir, te sancionamos, tienes un mes y si no contestas.... pues se acabó. En ese momento, ya pasaba de todo, era una cosa que me lo tomaba hasta de risa porque no tenía sentido.

La UCI ve una alteración extraña, pero no lo suficientemente grande para que hubiese suspensión directa a través del pasaporte biológico, como ha ocurrido con otros ciclistas, ¿no?

Si es lo que entiendo... Si ellos lo tenían tan claro, me tenían que haber suspendido. No puedes tener a un corredor cinco años esperando a una sanción. Cuando yo ya me he defendido. Es que no tiene sentido que tú insistas que yo reconozca nada, si yo te estoy diciendo que acabemos con el caso.

El caso es que sucede cinco años después porque en el reanálisis, con un método nuevo de un laboratorio australiano, te detectan altos la hemoglobina y los reticulocitos (glóbulos rojos), que es un síntoma de que se puede haber estimulado a través de sustancias prohibidas, véase el EPO.

Eso me lo dicen desde el principio. Yo te digo, en la Vuelta a España, por ejemplo, así que recuerde yo, me dicen es que los valores... Yo no me paso nunca de 50, yo creo que sobre 16 tenía de hemoglobina y hematocrito sobre 40... Durante los 10 primeros días, mantenía sobre 16 y luego me bajó hasta 15,3 acabé la Vuelta a España... Y ellos me decían que yo lo mantenía. Lo mantengo porque son 10 días. Yo entendí que si físicamente estás bien, el cuerpo todavía no tiene por qué notar un... Luego sí me pegó un bajón, al final de la Vuelta, el cuerpo va causando la fatiga... Yo lo entendí así, no entendía que fuera algo anormal.

Pero es algo no habitual mantener ambos valores altos.

Los reticulocitos los tenía bajos. Esto va por la estimulación al usar sustancias prohibidas o métodos, como la EPO o transfusión, los reticulocitos tienden a pararse. Si tú metes sustancias externas, los reticulocitos no se producen, no se estimulan por sí porque ya lo estás haciendo externamente, digamos... Como que los reticulocitos yo no los produzco, según lo que me dicen ellos. Los hematólogos intentan defender eso.

Voy a ser claro y conciso: ¿tú te has dopado alguna vez en tu carrera profesional?

He usado sustancias prohibidas, pero lo he utilizado durante mi carrera deportiva como autorización terapéutica, es decir, he usado cortisona.

¿Siendo consciente de que estaba prohibido?

Sí, soy consciente que estaba prohibido, pero he pasado controles usando ese producto. Tú lo reconoces. Es algo que en el deporte está permitido. Que tú tengas una lesión. Hay positivo por corticoides, lo que pasa que yo tenía una autorización. Los últimos años eran un poco más de risa. Me acuerdo, al principio, cuando empecé en profesionales, había una cartilla, que te rellenaba el médico, como que habías utilizado esa sustancia y luego la presentabas en el control. El cortisona en los últimos años con decir que habías utilizado esa sustancia, te valía. Luego ellos no sé cómo lo verían para sancionarte o no sancionarte. Yo nunca tuve un problema. Yo lo usé porque estaba lesionado, en la Vuelta a España, me caí antes y, en esos casos, lo usé antes... Durante la carrera no lo podías usar. Lo usabas antes cuando estabas lesionado para poder entrenar.

Pero también estaba prohibido.

Sí, pero con una autorización que ellos te daban, podías usarlo. Lo que no he usado o no se me ha pasado por la cabeza es usar ningún producto para mejorar el rendimiento.

¿No has tomado ninguna sustancia, como puede ser la EPO?

No, con la idea de mejorar el rendimiento, no. Solo con uso terapéutico, como utiliza un tenista o un futbolista, que está lesionado y quiere jugar un torneo o un partido en concreto y se medica para ese partido para soportar los dolores.

Pero en ese reanálisis, como hemos comentado, donde se vislumbra -no lo confirma-, que esa sustancia prohibida puede ser la EPO, ¿tú tienes la conciencia tranquila de que no es así?

Sí, como te he dicho antes que en mi casa no pasé un control durante un año, es difícil que me encuentren EPO. Pero es que yo pasé control en La Vuelta a Burgos, antes de la Vuelta, luego pasé el de antes de la ronda española, que fue a mitad de 2011 y luego en Villafranca de Ordizia. Dime, ¿qué períodos tengo yo para haber usado EPO en ese período antes de la Vuelta a España?

Pero yo te pregunto a ti directamente: ¿tú has usado EPO o no?

No, clarísimo. Y, además, ellos no me lo pueden detectar antes porque, como te digo, no he pasado controles. Y mucho menos en carrera porque durante la ronda española pasé cuatro controles de sangre, que son los que me sancionan con el pasaporte biológico, más los de orina... Cuando vas de líder, pasas todos los días. Luego la etapa que gané y alguno otro día por sorteo. Al final, nunca encontraron ninguna sustancia.

Qué crees que ha podido pasar?

Yo tengo una idea, pero yo no puedo decirlo porque no voy a culpar a nadie, que igual no tiene nada que ver. Son problemas que había habido en el ciclismo anteriormente. Yo creo que por relaciones, al final.

¿Por Joxean Fernández Matxin?

No. Te voy a contar una anécdota. En 2009, además de la Vuelta a España, participé en el Giro de Lombardia y los Mundiales. Hay cuatro muestras, dos en la ronda española, una en Lombardia y otra en los Mundiales. Pues, en Lombardía, en la habitación justo antes de competir en la carrera italiana -ya habíamos llegada a Italia y habíamos pasado un control de sangre- me llama el manager del equipo, Mauro Gianetti, para renovar... Yo tenía hablado con Caisse d´Epargne -en 2010 me fui con ellos-... No sé si me amenazó... Me sacó el tema del pasaporte biológico en el 2009. Yo le dije: yo estoy muy tranquilo con el tema del pasaporte. Ni la UCI ni nadie me habían dicho nada. Tampoco podían saber nada porque las analíticas no las habían analizado de La Vuelta.

¿Sospechó Gianetti?

Yo lo entendí como una amenaza como para firmar con ellos con el tema del pasaporte biológico. Él me decía me han dicho que tienes problemas con el pasaporte y yo le insistí, yo estoy muy tranquilo. A mí nadie me ha dicho nada. Encima las analíticas todavía no se habían hecho. Se habían realizado las dos de la Vuelta, la del Mundial, pero la de Lombardía no. Él, según las tres analíticas, ya sabía algo. Entonces, si él ya lo conocía, ¿por qué no me lo trasladan en el 2010, 2011, 2012 o 2013? Si yo tenía el problema o la UCI sabía que tenía el problema porque si no el otro, o se lo inventó... Qué casualidad que, después de cinco años, me sale ese período de La Vuelta a España, Mundial y Lombardía, justo cuando tenía que renovar el contrato. No quiero culpar a nadie, pero... Luego también digo que las analíticas están ahí y que hay unos expertos que interpretan las analíticas y que ellos ven o creen que yo he hecho algo. Eso yo no lo niego. Ellos no se van a inventar los resultados. Las analíticas que me mandan en el informe son las mismas. No cambian nada, hay tres personas que se dedican solo a ver eso, pero no entiendo que en cinco años no lo hayan visto.