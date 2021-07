Este 27 de julio, el nuevo programa digital del Twitch de RTVE ha recibido a toda una leyenda del deporte paralímpico español: Xavi Torres, nadador olímpico que lleva ya 16 medallas a sus espaldas. Torres representará a España en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokyo que se celebran del 24 de agosto al 5 de septiembre y que RTVE retransmite a través de todos sus canales. "Nos queda poco para irnos, estamos intentando compaginarlo todo y Tokyo nos sirve mucho para ver qué cosas nos vamos a encontrar allí", dice Xavi.

Xavi Torres dejó la natación después de Londres 2012 y regresa con más fuerza que nunca en Tokyo 2020. En una entrevista con RTVE, el nadador elogia el papel de Hugo González en su sexta posición en 100 metros espalda: "Hugo es un nadador muy completo y podría haber ganado varias pruebas. El resultado ha sido extraordinario, sobre todo en una prueba que es rapidísima como es 100 metros espalda. Si os fijáis, en la parte de nado es tan rápido como el que más. Eso significa que con el paso del tiempo, en cuanto consiga perfeccionar, tendremos a Hugo entre los mejores y luchando por la medalla clara", declara Xavi.

Mireia Belmonte es otra de las nadadoras olímpicas que no ha logrado aún una medalla en las pruebas disputadas hasta ahora, a pesar de rozarla por tan solo 23 centésimas. Sin embargo, Xavi acentúa su participación como "más que positiva": "A priori, siempre he comentado que 400 metros estilo es la prueba donde Mireia tendría más opciones. Creo que es difícil que Mireia consiga meterse en la final, sobre todo por la falta de entrenamiento que ella misma ha comentado, pero no lo descartemos porque Mireia es un animal competitivo. La tuvimos luchando hasta el último metro, vamos a ver cómo se recupera... yo creo que hay que valorar a la participación de Mireia como más que positiva".

Vuelta a la natación después de 9 años

Xavi Torres regresa a la natación paralímpica este Tokyo 2020 tras su retirada temporal después de los Juegos de Londres 2012. Su último logro olímpico fue en Pekín 2008 y una larga lista de 16 medallas, desde sus primeros Juegos en Barcelona 1992, avalan su trayectoria y papel como leyenda paralímpica española. "Ilusión" y "realismo" son dos de las palabras que menciona Xavi al preguntarle sobre su participación en los próximos Paralímpicos del 24 de agosto.

"La verdad que ha sido un camino un poco discreto, no había comentado mucho que estaba volviendo a nadar. Hay que ser realistas, mi ilusión es ir paso a paso a ver a dónde llegamos", confiesa el deportista. "Son mis séptimos Juegos como nadador y soy consciente que puedo cruzarme con chavales que pueden ser casi mis hijos, pero sin el casi, y que estén en su mejor momento", añade. "Mi ilusión es meterme en alguna final. Las medallas yo creo que las lucharán estos rivales, pero lo importante es ver la lucha lo más cerca posible, y lo más cerca es estar en la final con ellos", concluye.

Le preguntamos a Xavi también si prepara los próximos Paralímpicos como siempre ha hecho, pues lleva nueve años sin competir de manera oficial: "Es cierto que me gustaría entrenar como cuando tenía 27 años, pero no es así. Es diferente lo que he hecho ahora, sobre todo porque la recuperación no es la misma y a nivel muscular y articular lo sufres de una manera distinta. Le doy mucha importancia a lo que llamamos los nadadores como el trabajo en seco y sobre todo a tener el cuerpo lo más preparado posible. Me he cuidado mucho estos años", dice.

"Me preparé mis primeros Juegos con 17 años y es verdad que era mucho más pasional. A veces lo pienso cuando me preparo para irme a entrenar y la realidad es que sigo haciendo aquello que me apasiona y me da la vida, que es ir a la piscina y estar con mi gente. Yo siempre lo digo, cuando era pequeñito, mi libertad y todas las cosas que podía hacer estaban en el agua, más allá de la natación como deporte, sino como forma de vida", concluye.