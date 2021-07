La tiradora olímpica Nino Salukvadze ha hecho historia en Tokyo 2020 al convertirse en la primera mujer en participar en nueve Juegos Olímpicos. A sus 52 años, compite en la modalidad de tiro olímpico y no ha faltado a la cita olímpica desde que debutó en Seúl 88'.

Precisamente en la capital coreana fue donde firmó su mejor registro en unos Juegos logrando el oro en pistola de 25 m y la plata en pistola de aire comprimido 10 m con sólo 19 años. En esa ocasión, la tiradora representó a la Unión Soviética.

Con la independencia de Georgia en 1991, Salukvadze empezó a competir para su país logrando su tercera medalla en otra ciudad asiática. Fue en Pekín 2008 con un bronce en pistola de aire comprimido 10 m.

“#GEO Shooting legend Nino Salukvadze has become the first woman to compete in NINE Olympic Games.



What has been driving her from Seoul 1988 to #Tokyo2020?@ISSF_Shooting #StrongerTogether pic.twitter.com/tQAHgRIXCI“