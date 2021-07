Tiene 12 años y se ha convertido en la tercera deportista más joven de la historia en competir en unos Juegos Olímpicos. Su andadura en Tokyo 2020 ha terminado pronto, pero Hend Zara, siria, ha encarnado como nadie los valores de superación olímpicos tras una vida marcada por la guerra: "Somos capaces de superar obstáculos".

Zaza, nacida en Hama, una ciudad castigada por el conflicto sirio, no se rindió y, tras ganar el preolímpico de Asia oriental, cumplió su sueño de competir en unos Juegos: "Las condiciones en las que entrenamos en Siria son muy difíciles", explica en declaraciones a la organización.

El deseado debut de Zaza en los Juegos acabó con derrota en primera ronda por 4-0 ante la austríaca Liu Jia, que le triplicaba la edad (39 años) y con la que acabó marcándose un 'selfie'.

“12-year old Syrian table tennis player Hend Zaza, the youngest Olympian at the Tokyo Games, hugs and takes a selfie with Austria’s Liu Jia, who is 39 and won their opening match: pic.twitter.com/zrzUezNnSS“