Los Ángeles Clippers tienen más vidas que un gato. Después del doloroso 2-0 que recibieron en Phoenix, los chicos de Tyronn Lue llegaban al Staples Center con la misión bien clara; poner el 2-1 en la eliminatoria. Paul George necesitaba redimirse de los dos tiros libres decisivos que falló en el segundo partido, y vaya si se redimió.

El ‘13’ de los Clippers anotó 27 puntos, cogió 15 rebotes y dio 8 asistencias en uno de los partidos más completos que se le recuerdan. Fue el faro que alumbró a unos Clippers que llegaron perdiendo al descanso, pero que resurgieron con un 23-4 de parcial al comenzar el tercer cuarto en el que George y Reggie Jackson fueron claves. Jackson ha asumido la batuta de ser el ‘Sancho Panza’ de Paul Goerge de estos Clippers y lo está haciendo a las mil maravillas.

Pese a que los Clippers llegaron a ponerse con 18 puntos de ventaja entrado ya el último cuarto, los Suns, hoy erráticos, consiguieron un 12-0 de parcial para acercarse a 6. Cuando más le podía temblar la mano a estos Clippers, 8 puntos consecutivos de Jackson (23 al final el partido) sellaron el 2-1 en la serie. Junto a los dos exteriores angelinos, el hombre que también resurgió fue el croata Ivica Zubac. Después de aparecer en las fotos de todos los periódicos deportivos como espectador de lujo del mate ganador de Ayton en el segundo encuentro, Zubac se redimió, anotó 15 puntos y cogió 16 rebotes e hizo todo lo posible por secar a Ayton.

La vuelta de Chris Paul no le sirvió a los Suns para el 3-0

Los Clippers se aferran a los playoffs

No sabemos si al vestuario angelino ha llegado en algún momento de sus vidas la canción de Resistiré del Dúo Dinámico, pero podría definir a la perfección su travesía en estos playoffs. Las tres series las han empezado perdiendo por 2-0. En la primera serie, parecía que no podían parar a Doncic y finalmente, Leonard lo consiguió. Llegaron los campeones de la temporada regular, y después del 2-2, se encontraron con que Kawhi no iba a volver a jugar. Ningún problema, enorme ejercicio de resistencia en Utah con la aparición de Terence Mann en modo Michael Jordan.

Parecía que, contra los Suns, después de la canasta de Ayton, se le podía ver el fin a este cuento de hadas, pero valiente aquel que apueste en contra de los Clippers después del mes de playoffs que llevan a sus espaldas.