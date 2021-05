Madrid CFF y FC Barcelona Femení inician este miércoles las semifinales de la Copa de la Reina. Un duelo en el que ambos equipos buscarán una plaza para la final del domingo y en el que el Barça, ganador de la Liga y de la Champions, parte como favorito.

Las jugadoras azulgranas, con dos títulos ya en su poder, quieren ganar esta semifinal para optar al triplete y seguir haciendo historia en una temporada única y en la que no para de romper récords.

Son las vigentes campeonas del título y llegan con la moral alta y la confianza que les imprime el ser el único equipo invicto en la Liga regular.

Pero en una semifinal a partido único todo puede pasar por eso su técnico Lluis Cortés no se fía.

“Ganar la Champions no nos da nada de ventaja“

"Ganar la Champions no nos da nada de ventaja, nada en absoluto, para esta competición. El partido del Espanyol nos sirve de aprendizaje, como el del Atlético en Supercopa. Sabemos que tenemos que estar al máximo para poder jugar la final de Copa", comentó Cortés.

Y es que las azulgranas vienen de sufrir en exceso ante el Espanyol que se adelantó en el marcador y no fue hasta el minuto 93, con gol de Caldentey, cuando lograron remontar en Liga. Además, también recuerda Cortés que el Atlético les ganó la Supercopa de España en un partido que acabó 1-1 y se decidió en la tanda de penaltis.

Por eso, Cortés insiste: "No será un partido fácil". Menos aun teniendo en cuenta que Sandra Paños, su portera habitual, no podrá jugar por las molestias que arrastra en su brazo derecho desde hace unos días. Su hueco en el once lo ocupará Cata Coll, mientras que el resto del equipo se perfila como el habitual, teniendo en cuenta también las bajas de Carolina Graham Hansen y Andrea Falcón.