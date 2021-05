La participación de Lydia Valentín en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sigue en el aire. La medallista olímpica ha viajado a Colombia para participar en el Iberoamericano de halterofilia, pero no disputará dicha competición. Valentín ha accedido al pesaje para que le cuente como participación en la prueba y no perder automáticamente la plaza para los Juegos Olímpicos, pero como ha informado en su cuenta de Instagram, no competirá:

"Como ya sabeis estoy en Colombia pero mañana no competiré; he venido a hacer el pesaje en una categoría de peso superior a la mía y así asegurar mi participación en los JJOO".

La española puso en peligro su plaza durante el europeo de Moscú en el que también fue baja, poniendo así en riesgo su participación en Tokio 2020. Lydia Valentín ha participado en los cuatro campeonatos necesarios para poder clasificarse, como establece la IWF, sus puntos siguen existiendo y no dejará de sumar por no haber podido participar.

Sin embargo, si alguna atleta logra mejores puntuaciones, podrían desbancar a la española, actualmente en el decimocuarto puesto del ránking mundial de halterofilia que se cierra el próximo 31 de mayo.