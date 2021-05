Además, la organización de la Vuelta ha presentado cinco jerseys exclusivos que rendirán homenaje a las etapas más emblemáticas de la edición de 2021.

“�� Además, @SANTINI_SMS ha preparado una serie de kits conmemorativos inspirados en algunas de las etapas más emblemáticas de #LaVuelta21



�� In addition to the official jerseys, Santini also makes several special kits dedicated to the La Vuelta’s most iconic stages each year. pic.twitter.com/13flcW8DPS“