Alexia Putellas, nueva capitana de la selección española.

La jugadora de la selección femenina española de fútbol Alexia Putellas será nueva capitana de España, junto con Irene Paredes y Jennifer Hermoso, según ha comunicado la RFEF.

La jugadora del Barça asegura que "es un honor y un privilegio" formar parte de la terna de capitanas de la selección y aunque le emociona ponerse el brazalete, añade que este solo es algo "simbólico". En este sentido da más valor a otras cosas que implica ser capitana.

“�� OFICIAL | Alexia Putellas, ���������� ���������������� de la @SeFutbolfem.



⚽ La internacional del @FCBfemeni portará el brazalete junto a @Irene_Paredes4 y @Jennihermoso.



➡️ Lleva más de un tercio de su vida defendiendo la elástica de España ����. #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/dIqrHFlQSv“ — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) April 8, 2021

"Me gusta más el día a día. Ayudar a las compañeras, mirar por el bien del grupo. Eso es lo realmente importante. Luego, si me toca el brazalete me dará una fuerza extra", comentó al respecto.

“Las capitanas son las que marcan el camino“

"Las capitanas son las que marcan el camino por donde ir para llegar a los objetivos", agregó sob re la importancia de su nuevo 'cargo'. Una capitanía que le llega a sus 27 años, tras 83 partidos vistiendo la camiseta de España como internacional.

Alexia Putellas acumula “media vida” en la Selección desde que acudió por primera vez a una cita de España, a sus quince años. Forma parte del grupo de elegidas que acudieron por primera vez a una Copa Mundial, ha disputado Campeonatos de Europa con todas las categorías y fue elegida como mejor jugadora del torneo en la edición de 2020 de la SheBelieves Cup, donde España se midió con notable éxito a las mejores selecciones del mundo.