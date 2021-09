Gonzalo Serrano: "Tengo posibilidades de ganar la Flecha-Valona"

Gonzalo Serrano (Madrid, 1994) da un impulso en su carrera deportiva. Tras tres años vistiendo el maillot del Caja Rural, el corredor madrileño debuta en un equipo World Tour incorporándose al Movistar Team el próximo año. El ciclista español busca consolidarse en las Clásicas de las Ardenas y se muestra ambicioso para luchar por la general en las vueltas de una semana en un futuro. Serrano está deseando tener la primera toma de contacto con la escuadra española, que tendrá lugar el 8 de enero en la concentración del Movistar Team en Almería. En principio, su debut con su nuevo equipo podría producirse en la Challenge de Mallorca.

Nuevo salto de calidad en tu carrera deportiva. Fichas para las próximas dos temporadas por el Movistar Team, un equipo World Tour. ¿Tenías ganas de debutar en la élite del ciclismo? Sí, al final, cualquier corredor profesional yo creo que aspira a poder llegar a la élite del ciclismo y poder correr en un equipo de la máxima categoría, que te permite estar en las mejores carreras del calendario mundial.

¿Creías que era el momento adecuado para incorporarte a un equipo de la máxima categoría del ciclismo? Yo creo que sí. Estaba en un momento que había demostrado que puedo y que podía estar ya en un equipo World Tour. Quizás años anteriores, no había conseguido victorias, había hecho cosas, pero sin destacar tanto como este año. Todo lo que fuese esperar más tiempo era perder en mi trayectoria deportiva. Estamos viendo como la gente está en equipos World Tour, muy joven, de 18 a 20 años. Al final, yo tengo 26 años y creo que era el momento exacto de estar en un equipo así.

¿Tenías ofertas de otros equipos World Tour? Sí, estuvimos en comunicación con ellos, pero desde hace tiempo estábamos también en comunicación con el equipo Movistar Team. Es una escuadra española, que me gustaba mucho, me transmitió mucha confianza el equipo desde el primer momento y tenía claro que iba a estar con ellos.

A parte de ser un equipo español, ¿qué otros factores has tenido en cuenta para fichar por el Movistar Team? Yo creo que la trayectoria que tiene el equipo. Al final, todos los años que lleva en la élite del ciclismo, la seguridad que te da, lo que era antiguamente Caisse d`Epargne, Banesto, etc, un equipo que lleva muchísimos años, súper sólido, como digo, un equipo que te da tranquilidad y seguridad. Buscaban una persona como yo para hacer un tipo de calendario que a mí me aventajaba bastante.

Tu progresión en los tres años como ciclista profesional ha sido constante, destacando tu Top-10 en la clasificación general de una prueba World Tour como el Tour de Turquía 2019, y el soberbio triunfo en la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía 2020, en la dura rampa de Iznájar. ¿Necesitabas un impulso en tu carrera? Yo creo que sí. Si hubiese continuado en Caja Rural, llevaba tres temporadas, no sé si estancarme, pero no hubiese seguido la trayectoria que tenía que seguir, conociendo todo tipo de carreras y pruebas que se adaptan más a mí. En Caja Rural, he crecido mucho estos tres años, he estado súper bien, pero creo que era justamente el momento de cambiar para que me dé ese impulso de cara al próximo año.

Me imagino que habrás tenido alguna conversación con Eusebio Unzué. ¿Qué esperan de ti? Sí, con Eusebio hablo bastante. Desde que estuve en comunicación con el equipo, ha estado muy pendiente y muy atento. El equipo espera de mí, pues, empezar a crecer y aprender ya en las Clásicas de las Ardenas y saben que tengo un buen final en repechos cortos, parecidos al de Iznájar. Creen que puedo dar bastantes alegrías al equipo. Esperan bastante de mí y, por ello, tienen esa confianza, al igual que la tengo yo con ellos.

Por tu parte, ¿cuáles son tus aspiraciones en el Movistar Team? Primero, crecer en ese tipo de carreras, como digo, en las Clásicas de las Ardenas, que son carreras que nunca las he hecho porque Caja Rural no estaba invitado. Son pruebas que, a parte de tener una forma física increíble, tienes que aprender como la palabra clásica dice. Este primer año igual se me hacen un poco largas o a veces a lo mejor estoy mal colocado en un momento donde había estar y para ello tengo que empezar desde ya a hacerlas y a conocerlas. Ese es mi principal objetivo: poder estar cuanto antes disputando estas pruebas. Y luego seguir la proyección que llevo durante estos tres años, creciendo en un equipo como el Movistar Team.

¿Te gustaría consolidarte como clasicómano? Sí, son carreras que me van bien y se adaptan mejor a mí que una gran vuelta.

¿Te gustaría, entonces, centrarte en estas carreras y no tanto en liderar en pruebas de una semana en un futuro, ya que hemos visto que te defiendes bien en montaña? Yo creo que las carreras de una semana, en un futuro, no sé, depende del tipo de carrera como sea, el recorrido, pero son carreras que me motivan y que me llaman bastante la atención. Las carreras de tres semanas lo veo que, para mí, no se adaptan en absoluto. Si estás en una gran vuelta, sabes que tu rol es ayudar y trabajar para el equipo, pero en un principio este año me gustaría centrarme más en carreras de un día y como mucho de una semana.

¿Y para los próximos años luchar por la general en carreras de una semana que tengan un recorrido de montaña por delante? Sí, habrá que ir viendo cómo vamos evolucionando porque decir que vamos a ganar una vuelta de una semana son palabras mayores y yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo e ir viendo cómo vamos creciendo. Eso sí, por supuesto que hay que ser ambiciosos y pensar en ello: en conseguir estar delante cuanto antes -este año mejor en las Clásicas y por qué no próximamente poder estar disputando también vueltas de una semana-. Hay que pensar así.

El Movistar Team es un equipo especialista para las grandes vueltas. ¿Te sientes cómodo siendo gregario del equipo? Sí, yo sé que en una vuelta de tres semanas, personalmente, no tengo un objetivo claro porque son carreras que no se adaptan a mí. En caso de estar en alguna de ellas, sé que estaría completamente para el equipo. El Movistar Team, por lo que hemos visto años atrás, es un equipo que prepara las grandes vueltas súper bien, siempre tiene sus líderes y, por supuesto, te adaptarías a ello y hacer lo que te pidan.

¿Sientes que desde que debutaste como ciclista profesional en 2017 no te has estacando y has avanzado progresivamente? Sí, estancarme en absoluto, he ido creciendo. Hay gente con 18 años que crece súper rápido. A lo mejor a los españoles o, en mi caso, me ha costado dar un poquito más ese salto de calidad que he dado este año, me costó adaptarme un poco más a la categoría profesional, pero yo creo que han sido tres años de aprendizaje.

¿Qué aprendizaje puedes aportar en el Movistar Team después de tus tres años en Caja-Rural? He aprendido mucho estos tres años, también en mis temporadas de amateur, yo creo que cualquier ciclista en el equipo tiene que aportar siempre algo bueno y aprender de los compañeros. Movistar Team es un equipo que tiene gente ya veterana, como Alejandro Valverde, José Joaquín Rojas o Imanol Erviti. Ellos me pueden enseñar a mí mucho más que lo que puedo enseñarles yo a ellos. Cada persona te puede enseñar algo e intentaré aportar todo lo aprendido en Caja Rural.

¿Qué recorrido, a priori, a parte de las Clásicas de las Ardenas, tienes planteado competir? ¿Sabes cuándo vas a empezar? No tengo ni idea. Todavía no hemos tenido ningún toma de contacto con el equipo, ha sido todo vía telefónica. En principio, si todo va normal, imagino que arrancaría en la Challenge de Mallorca, pero tengo que hablar con el equipo el día 8 de enero que nos vamos a juntar en Almería, donde se decidirá todo.

Te hemos visto durante estos días que has estado entrenando en Andorra con algunos de tus próximos compañeros, como José Joaquín Rojas o Iván García Cortina. Sí, he estado con ellos allí unos cuantos días entrenando. He estado en casa de Iván García Cortina, que me llevo muy bien con él. He aprovechado también para conocer a compañeros, estar allí, poder hablar con ellos, tener una toma de contacto, porque muchas veces en el pelotón, en carrera, no consigues hablar o establecer una conversación. Y ahora he podido conocerles y hablar un poquito más con todos ellos.

Tienes 26 años. Toda una carrera deportiva por delante. ¿En qué momento físicamente te encuentras? ¿Piensas que falta mucho por perfilar o adquirir esa madurez como ciclista? Yo creo que he dado un salto grande ya y me he consolidado bastante en finales como el que gané en Andalucía. Obviamente sé que puedo dar mucho más y sé que voy a seguir creciendo -y más este año al estar en un equipo como Movistar Team-. No sé decirte hasta dónde voy a llegar, lo que sí sé es que todavía queda recorrido y queda margen.

El triunfo que lograste en la Vuelta a Andalucía fue antes de la pandemia del coronavirus. ¿Te ha afectado o crees que te puede afectar en tu progresión el parón obligado por la emergencia sanitaria? No, luego la temporada se reanudó, corrimos, estuvimos haciendo bastante calendario en su conjunto, en Italia, terminando la Vuelta a España, etc. Sí es verdad que cuando ocurrió todo esto estaba en un momento de forma muy bueno. Tenía pendiente hacer la Itzulia, que era un objetivo para este año y me hubiera gustado mucho a ver cómo me hubiera encontrado, pero es algo que nos ha pasado a todos, tenemos que seguir adelante. Al final es pasado y esperemos que para la próxima temporada no haya esos impedimentos.

De las Clásicas de las Ardenas, ¿cuál tienes apuntada como objetivo para aprender, madurar y consolidarte? La Flecha-Valona.

¿Te haría más ilusión ganar? Sí, es la que más me gusta. Desde que soy pequeño, que la pones en la televisión, que la ves, que te motiva más. Es una carrera que me encanta y espero poder estar este año allí y empezar a trabajar en ella.

Y a parte de la Flecha Valona, ¿qué otras carreras de un día te motivan? Por poder, me gustaría estar en las tres carreras de las Clásicas de las Ardenas: Flecha-Valona, Amstel Gold Race y Lieja-Bastoña-Lieja, pero habrá que ver cómo nos vamos encontrando, el calendario que tenemos o lo que el equipo considere que es mejor para mí. Por elegir, me quedaría con Flecha-Valona.

Dicho de otro modo, ¿en cuál crees que tienes más posibilidad de victoria? La Flecha-Valona porque tiene en el recorrido final el muro de Huy, que es un repecho súper duro y creo que más o menos es en los tiempos en los que estoy moviendo mis mejores datos. Ganar ya sabemos lo complicado que es, pero al final por qué no soñar con ello y saber que ese final nos va bien. Tenemos que pensar en trabajar en él.