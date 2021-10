Joan Laporta ha hablado para Televisión Española en medio de la presentación de su precandidatura a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. A poco más de un mes para que los socios del club blaugrana decidan quién será el nuevo dirigente de la entidad, Marcos López ha podido sentarse junto a Laporta para hablar largo y tendido de todo aquello que rodea al universo Barça en los últimos tiempos.

La entrevista ha tenido lugar en plena vorágine informativa por la candidatura del expresidente. Concretamente, el mismo día en que Joan Laporta y su equipo de campaña decidieron desplegar una pancarta de más de 50 metros de altura en Madrid, en una de las calles aledañas al Santiago Bernabéu.

Tal y como ha declarado el que fuera mandatario culé entre 2003 y 2010, todo fue idea de su jefe de campaña. A su vez explicó que este anuncio propagandístico es una manera de decirle a los aficionados del Fútbol Club Barcelona, también a los que viven en la capital, que tienen ganas de verlos.

“Ha habido una mala gestión por parte de la actual directiva”

El expresidente y actual precandidato no ha dudado a la hora de dirigir críticas a la anterior directiva. Considera que toda expresión contra la directiva comandada en primera instancia por Josep María Bartomeu no ha sido capaz de dar una solución a los problemas que se iban sucediendo en Can Barça.

Laporta achaca esta mala gestión a una falta de liderazgo y valentía, y además hace partícipe de los errores a Carles Tusquets, responsable de la comisión económica estratégica del club y actual presidente de la gestora a cargo del Fútbol Club Barcelona.

Pese a ello, Laporta considera que esta situación que afronta el conjunto blaugrana no es irreversible, y es por ello que ha decidido presentar su candidatura.

“Es posiblemente el momento más delicado de nuestra historia, y por eso me siento convocado por la gent blaugrana para intentar hacerlo bien y tomar las decisiones que proceden para volver a llevar al Barça a la primera línea futbolística mundial”.