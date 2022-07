Sergio Ramos afrontaba el partido contra Suiza como un partido especial, en el que batía el récord de partidos internacionales de un jugador europeo al superar a Buffon, con 177, pero lo que no esperaba (ni él, ni nadie) era que fallara no uno, sino dos penaltis. Algo que no había ocurrido nunca en toda la historia de la selección española.

El capitán de la Roja llevaba 25 penaltis marcados de forma consecutiva, pero vio rota su racha cuando Sommer detuvo el primero de sus dos penaltis lanzados en el partido contra Suiza. La pena máxima llegó en una jugada protagonizada por él. Un cabezazo en el área pegó en un brazo de Ricardo Rodríguez y el colegiado señaló el punto de penalti. Pero el portero suizo acertó en la estirada y evitó el empate.

Pero Ramos tuvo una segunda oportunidad y lanzó un nuevo penalti minutos después tras una falta en el área sobre Morata. Luis Enrique animó a Ramos a que lo lanzara y el de Camas tomó el camino del punto de penalti. Sin embargo, Ramos no hizo un buen disparo y Sommer lo detuvo sin problemas.