La crisis originada por la pandemia Covid-19 suspendió en España casi todas las ligas deportivas. Una de las que paró y que además no volverá a reanudarse fue la Liga Iberdrola de Rugby Femenino. Después de unas semanas de más rumores que certezas, la federación declaraba campeón, por primera vez en su historia, al Corteva Cocos de Sevilla, el equipo que se encontraba líder destacado de la fase regular antes de que se disputaran los play-off por el título.

Fue un momento histórico para el club, para los técnicos y para las jugadoras pero la celebración no fue más allá de los sticker y los audios del grupo de whatsapp. Una de sus jugadoras, además, se encontraba en esos días jugando uno de los partidos más difíciles. Había que placar duro y la rival era un virus.

"Ha sido una época muy dura"

Irene Moreno Muradas lleva cuatro años compaginando su pasión por el balón oval con su otra pasión la de pilotar aviones. Es pilota en la compañía Swiftair Bahrain y se ocupa de dirigir aeronaves de mercancías, esas que tanto se necesitaban durante los días más duros de la crisis sanitaria en España por la escasez de material de protección individual.

"Ha sido una época muy dura. No por el trabajo porque a mí me encanta sino por el no poder reunirte con tu gente, no poder entrenar… El pensar que gracias a ti está llegando material a sitios que realmente lo necesitan es muy satisfactorio", explica la sevillana cuando recuerda esa segunda quincena del mes de marzo.

"La empresa nos facilitó unos cursos online para adaptarnos a esta nueva forma de volar y las nuevas normativas. Teníamos que evitar a toda costa el contacto con las personas, ir a determinados hoteles de emergencia, usar mascarillas, geles, etc aunque una vez que entrabas e cabina ya era todo un poco más normal", explica.

Ahora siguen manteniendo las mismas precauciones pero reconoce que “todo parece más relajado”. Hay que pasar página cuanto antes y pensar ya en otro despegue, el del rugby femenino en España.