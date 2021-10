La selección española femenina de balonmano disputa este domingo el partido más importante de su historia. Las Guerreras pelearán por el oro en el Mundial de Japón ante una Holanda que nunca se ha bajado del podio en los últimos cuatro años.

[Final Mundial de balonmano España - Holanda en directo, domingo a las 12:30h. en La 1 y +tdp]

Los Países bajos se han colgado cuatro medallas consecutivas desde 2015: dos platas en el Mundial de 2015 y el Europeo de 2016, y dos bronces en el Mundial 2017 y el Europeo 2018. Ahora, intentarán culminar esa magnífica racha ante una selección española que, además de buscar su mayor logro en un mundial, sueñan con el premio extra de sellar la clasificación directa para los Juegos de Tokio.

Veteranía y juventud para llegar a la final

Lo harán bajo el mando de Silvia Navarro, una de las pocas supervivientes de la mejor época del balonmano femenino español. Y es que aunque la guardameta valenciana no estuvo en el primer hito de nuestras Guerreras (la plata del Europeo de Macedonia 2008) sí que participó en los éxitos siguientes como los bronces del Mundial 2011 y los Juegos de Londres 2012, así como en la plata del Europeo 2014.

Ella, junto con Marta López o Nerea Pena, disfrutaron de esos éxitos al principio de esta década de unas Guerreras que pusieron balonmano femenino sobre la mesa. Ahora, con una selección totalmente renovada, tienen en su mano superar la leyenda que iniciaron las Eli Pinedo, Macarena Aguilar o Marta Mangué.

Y es que España ha sorprendido a todos en este Mundial de Kumamoto. Con un conjunto plagado de caras nuevas, las de Carlos Viver han sabido coordinarse a la perfección, conformar una potente y sólida defensa junto con un fluido ataque, para ir superando a los rivales que se cruzaban por su camino.

Solo sucumbieron ante Rusia pero no por ello dejaron de soñar. Y así llegó el choque de semifinales ante Noruega. Un partido sobresaliente en el que no solo superaron a su ‘bestia negra’ si no que hicieron historia metiéndose en esta final.

Esa victoria permitirá, además, que jugadoras que han triunfado en Europa a nivel de clubes como Mireya González o Darly Zoqbi, se cuelguen su primera medalla con la selección. O que otras como Eli Cesáreo, Sole López o Silvia Arderius sepan lo que es subir por primera vez a un podio.

Algunas, como Alicia Fernández, Almudena Rodríguez o Lara González volverán a vivir la experiencia de jugar una final, como ya hicieron en los Juegos del Mediterráneo 2018 en la que ganaron el oro. Ahora, con una final mucho más importante en juego, todas sueñan que el resultado sea el mismo: un oro para la historia.