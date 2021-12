Mundial de balonmano 2019 | España - Holanda

No se lo pierdan. Por si alguien no tiene aún decidido si sentarse el domingo a mediodía a ver la final del Mundial de balonmano femenino de Japón 2019, hay que recordar que no solo será histórico para el balonmano español por ser la primera vez en la que el combinado femenino se ve en esas sino también porque España se colgará mínimo una medalla de plata en un torneo en el que no se pasaba del undécimo lugar en las últimas tres ediciones.

[España - Holanda en directo, domingo a las 12:30h. en La 1 y +tdp]

Si esos argumentos aún no acaban de convencer, aviso, tal vez sea la última oportunidad para ver bajo los palos de la portería española en una gran cita a Silvia Navarro. A sus 40 años, la portera valenciana lidera a unas Guerreras que están dejando boquiabiertos a propios y extraños pese a viajar a Japón en pleno proceso de renovación generacional.

Única superviviente junto a Marta López del hasta ahora mayor hito del balonmano femenino, la medalla de bronce en Londres 2012, Navarro lideró con sus paradas la autoritaria victoria en semifinales contra Noruega. Y, como una juvenil, se emocionó tras el partido al recordar y dedicar ese triunfo a la extremo Carmen Martín, la jugadora con más renombre internacional que la selección perdió por lesión a cuatro días de arrancar la cita de Kumamoto.

“������| El momento más emotivo post-partido ha sido este. La felicidad indescriptible de la guardameta española @SilviNavarro16 tratando de contener las lágrimas al acordarse de @caramela_88. Simplemente ❤️#JapanHand2019 #Guerreras pic.twitter.com/oSAr9Y7TR8“ — PLAYMAKER | Women’s Handball (@playmakerWH) December 13, 2019

“No tengo ni palabras, si me pongo a pensarlo voy a llorar de nuevo”, expresaba Navarro ante la idea de que una medalla de oro mundialista acompañada de una clasificación para los Juegos de Tokio cayera en manos la menuda portera de 1,67 metros de altura.

Es la líder, la que los aficionados eligieron como la mejor de las semifinales y la que también canta canciones de celebración en el autobús aunque sea de manera discreta desde asiento delantero. No se lo pierdan el domingo.