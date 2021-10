El piloto español Marc Márquez, que afronta en el GP de Tailandia su primera carrera para certificar matemáticamente el título de MotoGP, ha sufrido una caída en la primera tanda de entrenamientos libres, donde el más rápido ha sido Maverick Viñales. En los segundos, primero fue Quartararo y el español logró reponerse y acabar en sexta posición.

[GP de Tailandia de MotoGP en vivo, domingo a las 9:00 horas en RTVE.es]

El de Cervera ha sido trasladado en camilla a un centro médico de Buriram, aunque entró en la clínica del circuito tailandés por su propio pie.

Márquez, que se puso líder en la cuarta vuelta de la sesión con más de un segundo de ventaja sobre su inmediato perseguidor y en la quinta bajó su registro personal para ponerlo en 1:31.187, se propinó un fuerte golpe.

A seis minutos para el final y en la curva siete, llegó la noticia de la sesión, con la espectacular y fea caída de Marc Márquez -décima de la temporada-, tras haber superado a Pol Espargaró y sufrir un "high side" (saltar por los aires).

A Márquez le costó recuperarse del "golpetazo" y aún renqueante, se fue por su propio pie hasta la ambulancia para acudir a revisión médica en la clínica del circuito.

Mientras, las asistencias del circuito retiraron la moto de la pista, seriamente dañada, con el sistema de suspensión trasero literalmente destrozado, igual que la rueda trasera y numerosos componentes de la misma.

Márquez, ileso, "abronca" al médico de MotoGP

El Director Médico de la competición, el español Ángel Charte, reconoció que le echó "una bronca de cojones" por mandarle a hacer pruebas al hospital de Buriram.

"Márquez ha tenido una caída importante, bastante aparatosa y lo que nos ha sorprendido inicialmente de la caída es que cuando eso sucede suele ser un piloto que se levanta rápido, y en este caso no se levantaba y había una causa para ello, que le faltaba la respiración, le costaba mucho ventilar a nivel de inspiración", explicó el traumatólogo español.

"Al llegar al centro médico lo hemos monitorizado y hemos visto que estaba más recuperado del flujo cardíaco y respiratorio, ciento por ciento estable, aunque con dolor en la zona lumbo-sacra, en la zona glúteo derecha y en la zona tibial izquierda, con un pequeño abombamiento", continuó Charte.

"Una vez estabilizado y comprobado que no había ningún compromiso orgánico importante hemos decidido hacer radiografías en el centro médico de la zona torácica, vertebral y tibia, en donde no había nada apreciable, como tampoco en la zona del glúteo, y en la zona vertebral no veíamos bien, estaba muy artefactada, y hemos decidido hacer una resonancia nuclear magnética en el hospital de Buriram desde la zona cervical hasta la sacra, sin encontrar ninguna lesión ni edema óseo ni contusional, aunque sí había una contusión en la zona para-vertebral, pero ni fisura ni fractura", tranquilizó el Director Médico de la competición, que aclaró que el piloto es completamente apto ya para los segundos libres.

"Este es un diagnóstico definitivo en cuanto a este tipo de característica de lesión, pero evidentemente molestias va a tener, aunque ya hemos estado ahora con tratamiento anti-inflamatorio potente, así como con una rehabilitación suficiente para ver cómo vamos durante el fin de semana para ir cambiando el tratamiento en función de los cambios en el umbral de dolor, aumenten o disminuyan", agregó Charte.