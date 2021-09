Si hay un ciclista en España que sabe lo que es triunfar en los Pirineos durante el Tour de Francia arropado por la afición es Samuel Sánchez. Cada 14 de julio, él no celebra la fiesta nacional de Francia sino, como bautizaron el pasado domingo en la transmisión diaria de Radio 5 (RNE), el día de San Ardiden.

Cuando la 106 edición de la Grande Boucle llega a las cuatro grandes etapas pirenaicas, le sacamos del estudio de radio para analizar la carrera.

"Lo primero será ver quién va a arriesgar y quién no. Los Bardet, Fugslang o Mikel Landa están obligados pero luego hay que ver si tienen piernas. Y luego, muy importante, comprobar que Ineos sigue siendo el bloque dominante del Tour que era el Sky. Hasta ahora no hemos tenido mucho desnivel porque la sexta etapa fue una ascensión final dura, ahora con los Pirineos llega lo verdadero", analiza.

“Hasta ahora no hemos tenido mucho desnivel“

Así es como el asturiano ve la carrera pero otra cosa son sus convicciones a partir del jueves. "Creo en una ofensiva que nos haga vibrar, ojalá una unión entre Landa y Bardet si les acompañan las fuerzas. Ambos tienen margen de maniobra por su tiempo perdido y además tendrán a la afición de su lado, tanto a los franceses y como a los vascos que se desplacen", puntualiza.

"Otra de las incógnitas que creo que se despejará es la de Geraint Thomas. Veremos si es realmente el más fuerte de la carrera", añade.

"La etapa más decisiva será la del domingo"

Los corredores afrontan cuatros etapas en el macizo pirenaico, con una contrarreloj incluida que aunque no sea una cronoescalada al uso, sí que estará marcada por lo que pase el jueves en Pirineos.

Para Samuel Sánchez no hay dudas sobre cuál será la etapa que más va a determinar los puestos en la clasificación general.

"La etapa más dura a mi juicio es la del domingo. Es la última y además es la más dura", asevera.

00.49 min Tour 2019: Así es la etapa 12 entre Toulose y Bagnères de Bigorre (209.5km)

"Siempre que hay un final en alto, el último puerto marca la diferencia pero es que además para ese día están diseñados 185 kilómetros entre los que hay tres puertos de primera y dos de segunda. Son palabras mayores", manifiesta el campeón olímpico.

"La última semana va a ser más decisiva porque se llegan a varias cimas de más de 2000 metros y eso en Pirineos no se va a dar tanto. Los Alpes van a hacer muchísimo daño así que hasta que no lleguemos no se resolverá la general", anuncia.

"No obstante, los Pirineos ya nos va a decir quién no puede pelear por el amarillo de París. Veremos algún descarte, alguno acusará el esfuerzo de los días y estoy expectante por ver hasta dónde puede llegar Enric Mas. Está debutando en el Tour de Francia y me está sorprendiendo positivamente, ojalá nos de una alegría", explica Sánchez.

Por último, preguntamos al medalla de oro en Pekín 2008 sobre las opciones de mantener el maillot de líder del francés Julian Alaphilippe. "Es un corredor con mucha clase que sobre el papel tendría que perder el liderato en la contrarreloj en favor de Thomas, pero veremos. No me extrañaría verle luciendo el amarillo aún en la etapa con final en el Tourmalet. No apostaría en su contra tan a la ligera", concluye antes de volver a sus papeles y preparar la narración del final de etapa que cada tarde se emite en la radio de todos.​