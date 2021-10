El jugador español de baloncesto y ex de Oklahoma City Thunder ha roto su silencio a través de sus redes sociales para anunciar su regreso a las pistas, tras haber superado un bache que le apartó de la NBA y su exequipo, Oklahoma City Thunder en febrero de 2019, por lo que ahora es agente libre.

"Te llegué a odiar", afirma en un vídeo en referencia al balón."Nos conocemos desde que no sabía ni caminar, años y años de una amistad inquebrantable hasta que hace años todo se rompió en mil pedazos porque comenzaste a darme miedo, no te podía ni ver", continúa su relato a través de imágenes del jugador.

"Vernos era poco más o menos que una obligación, a la más mínima oportunidad te esquivaba, solo quería huir de ti y de todo lo que te rodeaba", relata.

“Pedí ayuda para recuperar la felicidad“

"Pasé mucho tiempo diciendome a mi mismo que todo esto no podía ser verdad, que no tenía sentido que debía volver a ser el que era, por eso pedí ayuda a los míos y recurrí a los mejores profesionales para recuperar la felicidad que sentía cada vez que estábamos juntos", afirma en un tono firme en una cancha.

"Decidí decir basta, quería recuperar nuestra amistad y recuperara la sonrisa, no ha sido fácil, muchas veces he pensado en tirar la toallla me decía a mi mismo que encontraría una manera de inspirarme y sacar lo mejor de mi mismo pero nada ni nadie me ha calado tanto como tú ,así que me he armado de valor para acabar con esta pesadilla y lo he conseguido", anuncia contundente mientras se le ve jugando al baloncesto.

“Querido balón, he vuelto, soy yo Álex“

"He recuperado la sonrisa, las ganas de verte y de pasar mil y una hora juntos. Querido balón, he vuelto, soy yo Álex, gracias por estar ahí esperándome", concluye.