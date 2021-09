Estados Unidos ha frustrado el sueño de España en el Mundial de Francia 2019 tras haber conseguido una sufrida y polémica victoria por 1-2 en el Stade Auguste-Delaune de Reims ante las de Jorge Vilda, que caen eliminadas en octavos de final tras haber completado un gran torneo, firmar su mejor participación histórica y conseguir el hito de ser el primer equipo del torneo en marcar un gol a las norteamericanas, que se medirán en cuartos a Francia.

Precisamente el gol de Jennifer Hermoso tras el tanto inicial de penalti de Rapinoe dio alas a las españolas que desafiaron el favoritismo de las tricampeonas para ceder en el encuentro tan solo en el tramo final, con otro gol de penalti, que generó una gran polémica tras ser ratificado por la húngara Kataline Kutsar después de consultar el VAR.

Tras decantarse por un 4-2-3-1 en los dos partidos anteriores, Vilda regresó al 4-3-3, introduciendo algunos cambios en el once con respecto a China. Las centrocampistas Alexia Putellas y Vicky Losada entraron por las delanteras Nahikari García y Mariona Caldentey.

La idea era clara: dar consistencia al centro del campo y abortar las rápidas transiciones de EE.UU. En ataque, Vilda confía en la rapidez de Lucía García y su conexión con Hermoso para crear peligro ante un equipo que tuvo como novedad el regreso de Julie Ertz por Lindsey Horan.

El partido tuvo un inicio de película, como no podía ser de otra manera enfrentándote a la estadounidenses, que golpearon primero tras un penalti señalado en su contra por un derribo de María León sobre Heath, ratificado por el VAR, que resolvió Rapinoe en el minuto seis de partido.

Inicio de vértigo

Pero las de Jorge Vilda no tuvieron tiempo para encajar el golpe ya que dos minutos después Jennifer Hermoso consiguió igualar después tras aprovecharse de un error de la portera estadounidense. Lucía García robó un mal pase de Naeher a su defensa para asistir a Hermoso, que igualó el choque con su tercer tanto en el torneo.

España había conseguido perforar la portería norteamericana, algo que no habían conseguido las anteriores rivales de las actuales campeonas, que no recibían un gol desde la final del Mundial 2015, cuando derrotaron en la final a Japón por 5-2.

Con el susto aún en el cuerpo, las de Jill Ellis quisieron retomar el camino del guión inicial y respondieron con una llegada peligrosa de Rapinoe que desbarató Paños después de que la goleadora lograra ganar la espalda a Marta Corredera.

Poco a poco, las norteamericanas lograron acorralar a las españolas y tuvieron otra oportunidad clara, esta vez con un disparo de Ertz que se marchó alto en el minuto 25, justo antes de que Jorge Vilda optara por recomponer el equipo con el cambio de Naikhari por Vicky Losada, que se retiró con un fuerte golpe en la cara.

La selección española consiguió atemperar a las estadounidenses y logró dar el punto de pausa y confianza necesaria en la creación del juego para asomarse más de una vez a las proximidades de Naeher, que se mostraba algo más nerviosa de lo habitual a la hora de comunicarse con su defensa.