El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que no le preocupa cómo encajar al francés Antoine Griezmann en el equipo si finalmente acaba fichando por el conjunto azulgrana, y ha afirmado que el Eibar, ante el que despiden la temporada este domingo en Ipurua, es "una buena piedra de toque" para preparar la final de Copa del Rey ante el Valencia, donde buscarán terminar el curso con un doblete.

"Son jugadores que están en otros equipos, ya lo veremos. Es un gran jugador, siempre lo hemos dicho. Si al final viene al Barcelona, ya se verá -dónde encaja-, no lo sé. Estamos hablando de un jugador que puede o no venir", declaró en rueda de prensa.

Así, señaló que tiene "contacto" con la dirección deportiva, pero recordó que "la temporada todavía no ha terminado". "Tenemos la posibilidad de ganar un doblete, que no se ganan tantos", dijo. "No sé la cantidad de fichajes que va a haber, es parte del club. La idea del club y del entrenador es hacer el mejor equipo posible, teniendo en cuenta las fortalezas y las dificultades que tenemos", añadió.

Sobre el duelo ante el conjunto armero, el preparador vasco afirmó que es "diferente" al de la semana pasada, pero que igualmente les sirve para preparar la final de Copa del Rey ante el Valencia. "La semana pasada el Getafe se lo jugaba todo, el Eibar ya no se juega nada. El Eibar siempre tiene intensidad alta, queremos seguir compitiendo, nos queda una semana para la final de Copa y es una buena piedra de toque. Es un rival que te mete un ritmo altísimo, tendremos que solventar esa presión para poder ganar", subrayó.