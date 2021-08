La talaverana Sandra Sánchez ha logrado la medalla de oro en la modalidad de kata en el Mundial de kárate que se disputa en Madrid del 6 al 11 de noviembre en el WiZink Center, tras vencer a la japonesa Kiyou Shimizu por 3-2, campeona en 2014 y 2016 y encadenar su 37ª medalla consecutiva desde enero de 2015 tras haber sido tercera en el anterior Mundial. Por su parte, Damián Quintero se ha proclamado subcampeón del mundo tras su enfrentamiento en la final masculina ante Ryo Kiyuna.

Sánchez, actual número uno del ránking mundial, había perdido en la Premier League de Tokio ante la misma rival hace unas semanas realizó la misma kata que su rival, la denominada Chatanyara Kushanku para alcanzar la cima mundial por primera vez. La representante de Hong kong Grace Lau Mo Sheung y la italiana Mattia Busato vencieron en sus ejercicios para llevarse el bronce.

00.16 min Sandra Sánchez: "No se puede estar mejor con 37 años"

Con su triunfo, la española se garantiza virtualmente su presencia en Tokio, donde solo competirán diez karatecas por categoría.

“Un trozo de este oro es de todo el público“

Tras el oro conseguido la karateca española afirmaba que "un trozo de su oro es de todo el público que le ha animado de forma incansable durante todo el campeonato y se muestra feliz por haber podido dar esta alegría a a afición".

Sánchez ha valorado muy positivamente el comportamiento del público del Palacio de los Deportes al aplaudir a su rival tras afirmar que "cuando ha competido fuera también han aplaudidos sus katas".

Sobre Kiyou a afirmado "que es la mejor rival que podía tener ya que las dos queríamos hacer una final como ésta, hacer nuestro mejor kata independientemente de la decisión que tomaran los árbitros", ha concluído.

"Al principio no me lo creía, he empezado a contar banderas y he visto que era yo la ganadora, no me lo creía, ha sido muy emocionante