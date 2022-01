El presunto dopaje de Chris Froome durante la pasada Vuelta a España ha estado en boca de todos durante la presentación del Movistar. Para los actores protagonistas, el tema ha sido una cuestión a evitar a la hora de valorar lo sucedido. Ni Mikel Landa ni Nairo Quintana han querido hablar del tema hasta que todo esté esclarecido.

"Ya veremos, vamos a ser precavidos", decía Mikel Landa mientras que Nairo Quintana confesaba que "hay que esperar" y expresaba su deseo de que el británico "pasara los controles reglamentarios como cualquier otro corredor".

El único que sí ha analizado la situación ha sido el murciano Alejandro Valverde. "No he tenido tiempo de enterarme de mucho más. No puedo expresar mucho más pero está claro que es un golpe duro para el ciclismo. Para él, para su equipo y para el ciclismo en general", ha explicado.

"El problema en este caso le ha afectado a Chris Froome, que no es un ciclista cualquiera. Es normal que todo el mundo hable de ello", añadía.

"Es un producto que está permitido así que dentro de lo malo, no es tan malo como si hubiera sido por una sustancia prohibida. Ahora él y su equipo tendrán sus alegaciones pero está claro, es un golpe duro.

"Ahora no hay por qué dudar del resto de corredores. Nosotros somos ciclistas y seguimos trabajando", ha concluido.