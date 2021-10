Lautaro Martínez, el delantero de Racing Club que pretende el Atlético de Madrid, reveló este martes que lo llamó Diego Simeone para hablarle de los "proyectos" del equipo español.

"Él me llamó pero no tuvimos el contacto ese, de calentarme la oreja (intentar convencerme) ni nada de eso. Me habló de los proyectos que tenía, de que decidió quedarse en el Atlético, lo que era el club, y las expectativas que ellos tenían, porque sabía que algunos dirigentes estaban acá para arreglar todo", dijo el atacante de 20 años al canal TyC Sports.

"La idea es quedarme hasta mitad de año, lo hablamos con el presidente (de Racing, Víctor Blanco) y mi representante. La idea es jugar la Copa Libertadores. Vamos a resolver el tema del contrato, pero es la idea. Le dije que estaba cómodo y contento y que quería que se arregle para jugar la Copa", añadió.