Fútbol | Final Champions League

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ha expresado su convencimiento de que llegarán a la final de la Liga de Campeones, el próximo sábado 28 de mayo ante el Atlético de Madrid en Milán, "en la mejor forma de la temporada".

"Tengo una buena sensación, hemos tenido un gran final de temporada, aunque es una pena que perdiéramos el título de Liga. Hemos alcanzado un buen equilibrio en el equipo y tenemos tiempo para prepararnos bien así que creo que llegaremos en la mejor forma de la temporada", dijo Ramos en una entrevista a los medios oficiales de la UEFA difundida este sábado 21.

El central defendió la presencia de su equipo en la final. "Merecemos estar en la final de Milán. Siendo honestos, ha sido un camino con baches. Pasamos la Fase de Grupos jugando ante grandes equipos como el PSG. Después eliminamos a un equipo top, el Manchester City, en semifinales. Estamos contentos de que nuestro duro trabajo, a pesar de las subidas y bajadas que hemos tenido, haya tenido su recompensa. Jugaremos la final de Milán ante otro gran rival y es muy gratificante", explicó.

El Atlético de Madrid no tiene 'secretos' para el Real Madrid y viceversa. "Nos conocemos muy bien. Y está claro que también merecen estar en la final. Han eliminado a grandes equipos y sabemos que están en buena forma. Tienen un gran equipo y saben cómo competir. Esperamos un partido duro, con mucha intensidad y jugado a gran nivel. Tenemos que estar totalmente concentrados porque creo que las finales se suelen decidir en pequeños detalles y el equipo que comete menos errores acaba ganando", subrayó.

La clave del partido es --para Sergio Ramos-- "defender bien, como un equipo. Y en ataque tenemos la suerte de tener grandes jugadores con mucha calidad y que pueden hacer que pasen cosas y marcar en cualquier momento. Debemos mostrar la humildad y el trabajo duro que no trajo hasta aquí. Tenemos que jugar más que nunca como un equipo y defender bien", declaró.

El gol de hace dos años en la final de Lisboa sigue estando vivo en la memoria de los madridistas. "Creo que la Champions me debía algo y así fue como me lo pagó, con el gol que marqué en aquel córner sacado por Modric. En un momento así piensas en todos tus amigos y familia, y en aquellos que no pueden estar contigo; y en todos los aficionados del Real Madrid que estaban allí y los que no", apuntó Ramos.