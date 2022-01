Cristiano Ronaldo ha sido uno de los jugadores del Real Madrid que ha expresado su apoyo al entrenador italiano Carlo Ancelotti. En su cuenta oficial de Twitter expresó su deseo y el de la plantilla del Real Madrid, en una foto junto a Carlo Ancelotti y un mensaje escrito en el que asegura que espera trabajar con el técnico italiano "la próxima temporada".



En el momento en el que el presidente Florentino Pérez y la directiva parecen haber tomado la decisión de la destitución de Ancelotti la próxima semana, Cristiano Ronaldo opinó: "Gran entrenador y mejor persona. Nosotros esperamos trabajar con él la próxima temporada", aseguró mostrando la opinión mayoritaria del vestuario madridista.

“Great coach and amazing person. Hope we work together next season. pic.twitter.com/HqHHGjGGUH“ — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) Mayo 23, 2015



El jugador portugués, enfadado con los medios de comunicación desde que se publicó la fiesta de su cumpleaños tras perder en el Vicente Calderón, no cumplió con su palabra de hablar a final de temporada y no compareció en zona mixta tras el triunfo ante el Getafe y acabar la campaña ganando el trofeo de máximo goleador de la Liga BBVA.

James: "La marcha de Ancelotti sería dura y fuerte" El colombiano James Rodríguez se mostró favorable a la continuidad del técnico italiano Carlo Ancelotti en el Real Madrid porque lo contrario, según manifestó, sería una noticia "dura y fuerte" para los jugadores. “Sabe cómo somos y cómo actuamos“ "Sería duro y fuerte. Vino hace dos años y conoce al equipo, sabe cómo somos y cómo actuamos. Pero no es decisión mía y no me compete hablar de eso", dijo James Rodríguez.



El colombiano también mostró su apoyo al meta Iker Casillas, para el que pidió "respeto". "Iker es una insignia del club y deben tratarlo con mucho respeto. Ha dado mucho al club. El Real Madrid debe quererle", apuntó.