Champions League | Man. City - FC Barcelona

A la tercera tiene que ir la vencida, es el pensamiento que está instaurado en las mentes de los jugadores del Manchester City, que reciben al Barça en la ida de los octavos de final de la Champions League con la intención de quitarse la espina de la pasada campaña.

Como hace un año, los ingleses se cruzaron con los culés en Europa. En aquella ocasión y con Martino al frente del equipo, el Barcelona se impuso en los dos encuentros, con un contundente 0-2 en Inglaterra y por un 2-1 en el Camp Nou.

"Esta temporada no tendremos miedo", dijo Nasri en la rueda de prensa previa al partido, por lo que el Barcelona se va a encontrar con un equipo motivado y con una buena inercia tras vencer en la pasada jornada de la Premier al Newcastle por 5-0.

También Pellegrini, actual entrenador de los 'citizen' y viejo conocido del fútbol español, se ha mostrado confiando antes del partido ante los tetracampeones de Europa.

"Lo principal es pelear la posesión del balón, intentaremos tener el esférico lo más posible y estar concentrados los 90 minutos; es decir, hacer lo que sabemos hacer”, dijo el chileno.

Ambos equipos coinciden en sus ligas caseras en la segunda posición de la tabla, a puntos similares de los respectivos líderes de cada campeonato, Madrid y Chelsea. Los ingleses están a cinco puntos y los culés a cuatro, tras desperdiciar ante el Málaga la ocasión de haberse puesto al frente de la clasificación de manera virtual.

“Una derrota no es lo peor que nos ha pasado“

Si el Manchester City llega en un momento ascendente y con la moral por las nubes, bien distinta es la situación de los azulgranas. El conjunto de Luis Enrique había mostrado el mejor nivel de la temporada, con once triunfos consecutivos, pero el tropiezo inesperado ante el Málaga en Liga han vuelto a traer las sombras al vestuario.

El equipo volvió a dar una mala imagen en casa y ante su público, imitando la derrota anterior ante la Real Sociedad, previa al despegue blaugrana. De haberse puesto por delante del Real Madrid el sábado, a falta de la disputa del partido de los madrileños, a caer derrotados e incrementar la distancia hasta los cuatro puntos.

"Una derrota no es lo peor que nos ha pasado en los últimos años. Ahora estamos en un gran momento", valoró Piqué en la rueda de prensa, para restar importancia a lo acontecido este pasado fin de semana. El central del Barça siguió apelando al buen momento del equipo.

También Luis Enrique quiso ser positivo y consideró la eliminatoria como una buena oportunidad para reivindicarse. "Tras una derrota nos viene muy bien poder competir tres días después".

En los pies de Messi y Agüero

Dos argentino están llamados a ser los protagonistas de la eliminatoria. Si en el Barça se da por supuesto que Messi cogerá las riendas del equipo, en el Manchester City esperan que su amigo 'Kun' Agüero sume nuevas dianas para aumentar la renta de goles que lleva este año en la Champions, cinco dianas hasta el momento.

La pasada campaña Messi logró hacer goles tanto en la ida como en la vuelta. Curiosamente, él y Alves marcaron los cuatro tantos culés que se vieron en los 180 minutos de eliminatoria, dos cada uno.

"Agüero es muy importante para nosotros. Cuando está en forma es muy difícil de frenar. Es uno de los cinco mejores futbolistas del mundo y llega en un buen momento", dijo Pellegrini, con la esperanza de que el ariete argentino juegue un papel fundamental en los 180 minutos.

Quien no estará seguro es uno de los pilares de este Manchester City y ex del Barcelona, Yaya Touré. El marfileño cumple el tercer partido de sanción tras su expulsión ante el CSKA. Sin embargo, sí que estará en el partido de ida dentro de 15 días, si no hay sorpresas con las lesiones.

En el Barcelona, se espera que Luis Enrique afronte el choque con el once que más éxitos le ha dado esta campaña, con el tridente Neymar-Messi-Luis Suárez como referencia para sumar goles de cara a la vuelta en el Camp Nou.