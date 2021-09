Los jugadores del Atlético de Madrid tuvieron que dar una media vuelta de honor en una noche de éxtasis y emociones desatadas en el Vicente Calderón, tras ganar (1-0) al Barcelona y clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones. Fue un choque en el que la responsabilidad del ataque rojiblanco recayó en Villa y Adrián. La lesión de Diego Costa privó al Atlético de Madrid de su mejor atacante, pero el dúo asturiano actuó con idéntico coraje y misma determinación que lo hubiera hecho el hispano- brasileño.

"Confío en él y estoy seguro que mañana va a hacer un gol", dijo Simeone de Adrián López cuando aún se apuraban las opciones de que jugara Costa. Pero el entrenador argentino, que por su capacidad táctica y anticipación en el análisis es digno heredero del 'Sabio de Hortaleza', ya sabía que su delantero estrella no estaba en condiciones y que tendrían que sacar las castañas del fuego, Villa y Adrián.

No defraudaron ninguno de ellos, por entrega, capacidad de presión, por el gol y por la bella pelea que protagonizaron en los 60 minutos que estuvo en juego Adrián y en los 78 que lo hizo el 'Guaje'.

No le anduvo a la zaga Villa en un esfuerzo generoso como pocos. El de Tuilla lleva esta temporada 2472 minutos disputados en 39 partidos de los distintos torneos de esta temporada, en los que ha marcado 15 goles.

Esta mágica noche rojiblanca fue también la de la recuperación de un Adrián López que parecía lejos y fuera de la dinámica de su equipo . El de Teverga había quedado incluso fuera de muchas convocatorias y no había actuado en los últimos nueve encuentros.

Un gol en seis toques

No es de extrañar que que Villa y Adrián, Adrián y Villa, junto a sus compañeros, no tardaran ni cinco minutos en fraguar la jugada que acabó con el gol de la victoria.

Fue una jugada ejemplar. Sacó en largo Courtois, tocó de cabeza Raúl García y la mandó al área rival. El primer tiro de Adrián, según le venía y que repelió el larguero, ya mereció el gol.

Koke recogió el balón y pasó a Villa, que peleó por la posesión ante Bartra y centró. Adrián volvió a tocar de cabeza y Koke, que había seguido la jugada, se desmarcó y remató uno de los goles más históricos de su equipo.

Pero la cosa no acabó aquí. El desgaste, el trabajo, la lucha de todo el equipo empezó desde arriba, como cuando está Diego Costa. Y los primeros fueron Adrián y Villa, en unos espléndidos primeros 20 minutos.

Pero no solo fue el gol y los dos (tres) largueros. Ellos fueron la primera barrera para que el Barça no pudiera sacar el balón con comodidad y para que los envíos no llegasen con claridad a la línea de creación. Su labor fue fundamental para que el Atlético de Madrid aniquilase la triangulación Busquets- Xavi- Iniesta. Y todos sus compañeros tuviesen realizada una parte muy importante del trabajo.