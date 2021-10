Una vez conocida la sanción de la FIFA que prohíbe al Barça fichar hasta el verano de 2015, el foco de atención se centra en la reacción del FC Barcelona. Una reacción que, de momento, no llega ya que desde el club catalán guardan silencio. Si bien, ha anunciado que presentará un recurso contra la decisión y llevará el cas al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

En este sentido, desde el gabinete de prensa del Barça se han limitado a comentar a RTVE.es que están "estudiando el comunicado de la FIFA".

A la pregunta de ¿qué implicaciones puede tener esta sanción? tampoco responden y remiten al citado comunicado, ya que desde la entidad están valorando todos los aspectos de este castigo.

Es más, ni siquiera aclaran si las explicaciones del club llegarán mediante una nota o a través de una rueda de prensa.

"Somos referencia mundial en este ámbito", ha asegurado a EFE un portavoz de la entidad azulgrana. El paradigma de todo este asunto sería Leo Messi, quien con esta normativa, no podría haberse formado en 'La Masia' y en general supone poner en jaque el modelo de formación del club catalán.

Por el momento, lo único claro es que el Barça no compate esa sanción y presentará un recurso.

Ter Stegen: "Al final de esta temporada dejaré el Gladbach"

Uno de los posibles perjudicados por esta sanción, el meta alemán Marc-André ter Stegen que sonaba como jugador del Barcelona, se negó a comentar la sanción impuesta por la FIFA y dijo que lo único que sabe es que dejará a su actual equipo, el Borussia Mönchengladbach, al final de esta temporada.

"No he oído nada de eso y no sé lo que queréis de mi ahora", dijo ter Stegen.

“No sé si la decisión se aplica a fichajes que ya estaban cerrados“

"Sólo sé que al final de esta temporada dejaré el Borussia Mönchengladbach", agregó.

Un asesor personal del jugador, Gerd von Bruch, se mostró tranquilo ante la situación y dijo que todavía faltan por aclarar muchos detalles jurídicos.

"No sé si la decisión se aplica a traspasos futuros o también a fichajes que ya estaban cerrados", dijo von Bruch en declaraciones al canal Sport1.

"Primero tenemos que esperar a ver si Barcelona recurre la decisión. Nosotros seguiremos tranquilos y observaremos lo que pase en las próximas semanas. En todo caso, todo apunta a que Marc dejará el Gladbach en verano", agregó.