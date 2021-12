El entrenador del RC Celta de Vigo, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que para él medirse por primera vez como entrenador al FC Barcelona tras su época como jugador y técnico del filial en el club blaugrana será algo "muy especial" para él pero ha matizado que por su mente solo pasa el reto "más que atractivo" de ganar al mejor equipo del momento.

"Hay jugadores más determinantes, que son los mejores del mundo en su posición y en general. El calendario del Barça está mucho más cargado que el nuestro y son lógicas esas rotaciones. De momento las han hecho y ganado todos los partidos menos uno, que lo han empatado. Para nosotros es un reto más que atractivo enfrentarnos al mejor equipo del mundo del momento. A ver cuánta guerra somos capaces de dar", ha manifestado en rueda de prensa.

Luis Enrique ha asegurado tener el conocimiento teórico de cómo ganar al Barça, pero cree que de la teoría a la práctica "hay un tramo muy difícil".

"Para ganar tenemos que contar con que no tengan un buen día, que sea espeso, y nosotros tengamos un gran día. Hay que refrendar lo que consigue cada equipo, pero planteamos el partido siempre con la idea de ser competitivos, hacer daño al rival y conseguir los tres puntos", ha señalado.

"Cada entrenador busca su perfil, nosotros vamos a seguir en la misma línea. A no ser que cambien las reglas, solo van a sacar un balón y con casi total seguridad el Barcelona lo va a tener más que nosotros, pero eso no significa que no podamos ganar el partido. Se puede ganar de muchas maneras, lo hemos sufrido en casa", ha aseverado sobre la táctica a seguir.