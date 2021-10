Mireia Belmonte apunta al oro en 200 mariposa

La nadadora española Mireia Belmonte apunta al oro en los 200 metros mariposa, la misma distancia que la hizo grande en los Juegos de Londres, después de haberse clasificado para la final de este viernes con el mejor tiempo de las ocho finalistas, en un cuarto día de piscina en el Mundial de Barcelona, donde Melani Costa no pudo sumar su segundo metal. [Finales 200 mariposa y 50 espalda en directo, a partir 18:00h. en TDP y RTVE.es].



Belmonte, estandarte de la natación nacional, ya tiene un bronce en los 200 estilos, pero quiere seguir sonriendo en la cita más exigente, ante su público del Sant Jordi. La de Badalona, con una autoridad impropia de su edad --22 años-- demostró sus hechuras de campeona con mayúsculas y estableció un cronómetro de 2:06.53, la única de las 16 semifinalistas que rebajó el 2:07.



La también española Judit Ignacio disputará la final de 200 metros mariposa, a la que accedió con el octavo mejor tiempo. La barcelonesa, de apenas 19 años, fue de más a menos en una segunda semifinal en la que llegó a ir tercera clasificada. Sin embargo, los últimos metros le pasaron factura, aunque terminó abrazando su objetivo, la segunda final de su corta y prometedora carrera.

Merche Peris, en la final de 50 espalda

Además, Merche Peris sacó un sobresaliente con su mejor crono en la primera semifinal y se metió en la final de 50 metros espalda, en la que no estará Duane da Rocha. La valenciana batió el récord de España de los 50 espalda, ganó su semifinal y fue tercera en la suma de las dos semifinales.



Peris ha avisado que "luchará hasta la muerte" en esta final. "Estoy contenta porque el trabajo de todo el año parece que está dando sus frutos. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Me espero de todo, no me fío de ninguna. Son unas bestias y las medallas van a estar muy difíciles. Pero tengo dos piernas y dos brazos como ellas y voy a luchar hasta la muerte", ha avisado.



La china Fu Yuanhi fue la más rápida con 27.40, por delante de la japonesa Aya Terakawa con 27.70, mientras que Peris paró el crono en 27.71, rebajando el récord de España que ella misma tenía en 27.92.