No fue tan espectacular como el de 'Valen' a Stoner en 2008, pero la pasada por dentro del 'Sacacorchos' de Márquez a 'Il Dottore' a falta de 20 vueltas para el final escenificó un relevo generacional de 'crack' a 'crack'.

"Bastardo", con esas palabras se despachó Rossi con el español, de manera cariñosa, como el propio Márquez reconocía tras la carrera en la que logró su tercera victoria de la temporada por delante de Stefan Bradl y el italiano en el GP de EE.UU.

Al igual que Rossi, Márquez está destinado a marcar una época en el mundial de MotoGP. Su estilo de pilotaje inconfundible y su agresividad le convierten en su sustituto natural en el campeonato.

01.35 min El adelantamiento de Rossi a Stoner en el 'Sacacorchos' de Laguna Seca sigue creando polémica. ¿Fue una genialidad del que para algunos es el mejor piloto de todos los tiempos? ¿Tal vez fue un error corregido? ¿O puede que una maniobra temeraria que puso en peligro a Casey Stoner?

"La verdad es que no tenía pensado pasar a Valentino en ese punto, pero veía que Bradl se estaba marchando y en la subida me he podido emparejar, en la frenada ya casi lo había pasado pero Valentino es zorro viejo y ha dejado un poco los frenos para intentar, lógicamente, defender su posición", así explicaba el catalán el adelantamiento a Valentino.

“Valentino es zorro viejo“

El italiano demostró tras la carrera por qué es un mito de las motos y se ha ganado a pulso el cariño de todos los aficionados. En todo momento asumió con deportividad la pasada de Márquez en una de sus curvas favoritas.

"Esa zona es muy especial y siempre lo ha sido, yo lo considero un adelantamiento y ya está, además, así ahora Marc me debe una cuando yo le intente adelantar a él en las próximas carreras", justificaba Rossi con una sonrisa.

El ambiente entre ambos dentro de la pista es de máxima competitividad, el futuro y el pasado luchando por el presente, pero fuera de las carreras ambos se reconocen con admiración los méritos que cada uno tiene por derecho propio, de campeón a campeón.