El entrenador del Borussia Dortmund , Jürgen Klopp, intentó hoy quitarle hierro, de cara al duelo contra el Real Madrid, a la marcha de Mario Götze al final de esta temporada para integrarse a la disciplina del Bayern de Múnich.



"Tenemos que mostrar que el Borussia Dortmund está por encima de todas las cosas", dijo Klopp al ser interrogado acerca de si la noticia, que se conoció este martes, afectará al equipo mañana y si teme reacciones negativas de los seguidores.



"Hasta ahora, nuestro aficionados han reaccionado maravillosamente justo en situaciones extremas", agregó el entrenador.



Klopp dijo además que espera que todos los aficionados sean capaces de olvidarse de una posible decepción y que piensen que el equipo necesita el apoyo del público para tener éxito al Real Madrid. "El que no pueda olvidar la decepción por la marcha de Mario, es mejor que regale la entrada", dijo Klopp.

“Me ha dicho que él es el jugador que Pep Guardiola quiere“

Con respecto a Götze, dijo que había hablado con el jugador, expresó su comprensión hacia su decisión y agregó que no se le podía hacer ningún reproche. "He hablado con Mario, me ha dicho que él es el jugador que Pep Guardiola quiere y es explicable que él quiera jugar con un entrenador que lo ha logrado todo", dijo Klopp.



"Ante eso, no puedo hacer nada. Podría intentar hacerme unos centímetros más pequeño, cortarme el pelo y decirle que vamos a jugar tiqui taca pero eso no serviría de nada", bromeó.



Klopp se mostró convencido de que la marcha de Götze no tendrá incidencia en el partido de mañana que espera como un compromiso de igual a igual, entre dos equipos que tienen muchas variantes de juego.