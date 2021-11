El centrocampista del FC Barcelona Xavi Hernández ha reconocido que su equipo no jugó un buen partido ni compitió bien en Milán, donde perdió 2-0 en la ida de los octavos de final de la Champions League, y ha lanzado el desafío de levantar la eliminatoria en una "remontada histórica".

“Esta generación aún no ha hecho una remontada histórica y nos gustaría hacerla“

"Esta generación aún no ha hecho una remontada histórica y nos gustaría hacerla. Aún tenemos el recuerdo contra el Inter (hace dos años; cayó el Barça en las semifinales) y estamos en deuda con la afición. Somos optimistas y lo podemos hacer", ha apuntado el jugador ante los informadores, tras el entrenamiento de hoy en la Ciudad Deportiva.

"No me gusta para nada la palabra fracaso. El que lo intenta no fracasa. No es una buena palabra. Sí puede ser una decepción", ha añadido el jugador, quien ha reconocido que el Barcelona no jugó un buen partido y que se vio perjudicado "por la desgracia del primer gol, después de tocar un jugador el balón con la mano".

Xavi Hernández no ha dudado en apreciar que la eliminatoria el Barcelona ha quedado en una posición "muy desfavorable", pero ha insistido en lanzar un mensaje de optimismo.

"El Milán se cerrará aún más en el Camp Nou y nosotros tendremos muchas ocasiones para marcar. Anoche estuvo espectacular en defensa, porque nosotros no creamos una sensación de peligro. Nos faltó competir más. El resultado de 2-0 es muy malo", ha subrayado.

Xavi ha achacado parte de los problemas que sufrió anoche el Barça en Milán a las condiciones en que se encontraba el campo. "En el Camp Nou, la hierba estará húmeda y el balón correrá, no tendremos problemas para controlarlo, y así tendremos la posesión. Jugaremos con dos extremos abiertos para que ellos tengan que bascular y así haremos el campo ancho. Aunque tendremos que estar atentos a sus contragolpes", ha apuntado.

El centrocampista azulgrana ha señalado que al Milan se le presentó "el partido soñado" y reconoció al rival haber "trabajado muy bien en defensa".