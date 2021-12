El Dakar 2013 arranca este sábado en Lima con el regreso de Carlos Sainz al volante de un buggy y con la baja destacada en la carrera de motos de Marc Coma, que no se ha recuperado a tiempo de una lesión en el hombro. La quinta edición latinoamericana del rally asoma con un nuevo trazado al borde del Pacífico con la meta en Santiago de Chile y un paseo por el norte y la zona central de Argentina. [El Rally Dakar 2013, del 5 al 20 de enero en Teledeporte y RTVE.es]

En la competición de coches se augura una de las ediciones más abiertas de los últimos años. El dominio de Volkswagen dio paso el año pasado a la jerarquía de Mini , que logró situar en los dos primeros cajones del podio al francés Stéphane Peterhansel y al español Joan 'Nani' Roma. Pero este 2013 ha aparecido un nuevo equipo dispuesto a complicar la vida a los pilotos de Mini. Es el Qatar Red Bull Rally Team , que se presenta con dos buggies fabricados en California. Y al volante de estos dos vehículos, dos pilotos ilustres del Dakar: el catarí Nasser Al-Attiyah, ganador en 2011, y el español Carlos Sainz, que ganó en 2010. El madrileño, que no corrió en 2012 por el abandono de la competición de Volkswagen, se ha dejado seducir por la arriesgada apuesta patrocinada por Al-Attiyah, que el último Dakar terminó fastidiado con la poca seriedad del equipo Hummer. La respuesta del buggy es una incógnita. Los escasos kilómetros que ambos pilotos han hecho con las nuevas máquinas no permiten hacer pronósticos, aunque el calibre de los nombres involucrados en el proyecto debería ser una garantía para asegurar un buen nivel. Los buggies cuentan además con una pequeña ventaja con la nueva normativa de la carrera, que les permite tener una brida en el motor un poco más grande que el resto de autos, lo que les da unos cincuenta caballos adicionales de potencia. Habrá que tener en cuenta también lo que haga el sudafricano Giniel De Villiers, que ha trabajado a fondo el Toyota Hilux con el que el año pasado logró la tercera posición.

La ausencia de Marc Coma cambia la estrategia de Despres

En motos, lo más destacable de este Dakar 2013 es la ausencia del español Marc Coma, que no se ha recuperado a tiempo de una lesión en el hombro que sufrió en octubre pasado en Marruecos. Es una baja sensible que lamentan todos los pilotos del circo 'dakariano'; también el francés Cyril Despres, su máximo rival, que no podrá reeditar los trepidantes duelos que ambos mantienen desde hace ya unos cuantos años. Las opciones de victoria del galo aumentan sin Coma en carrera, y la gran duda es, un año más, si surgirá alguien que se atreva a discutir la hegemonía de los dos grandes tenores del Dakar, ganadores de las últimas siete ediciones.



Uno de los que podría conseguirlo es el español Joan Barreda, que cuajó un excelente tramo final en el Dakar 2012 y parece estar alcanzando la madurez necesaria para pelear por el triunfo.



O quizás sea el turno del portugués Helder Rodrigues, o del chileno Francisco 'Chaleco' López, que este año corre con una KTM y cuenta con la asistencia del equipo Tamarugal, tras la desaparición del Bordone Ferrari, donde lo acompañaban los españoles Jordi Viladoms y Gerard Farrés.



Todas estas dudas empezarán a disiparse este sábado con la primera etapa. La caravana se despedirá de Lima y enfilará rumbo a Pisco, con un breve tramo de 13 kilómetros cronometrados para abrir boca.