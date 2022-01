El portero del FC Barcelona, Víctor Valdés. ha mandado este jueves todo su apoyo y ánimos a su compañero en la selección española y capitán del Real Madrid, Iker Casillas, por su inesperada suplencia en la Liga BBVA con el conjunto blanco, y es que espera verle de nuevo bajo los palos y no sentado en el banquillo.

"Sí me sorprendió. El entrenador sabrá los motivos, a Casillas le mando todo mi apoyo y que vuelva pronto a jugar, deseo verle bajo los palos que es donde me gusta verlo. Le doy todo mi apoyo, pero en fiestas se ha hablado suficiente y soy el menos indicado para meterme en este fregado", manifestó en rueda de prensa.

El puesto más criticado, el de portero

Y es que Valdés es consciente que en la portería se reciben casi más palos que elogios, como le sucede a él también en el FC Barcelona. "Siempre se ha dudado de mí, es la tónica de siempre. De la portería en Can Barça solo puede opinar quien ha estado ahí, llevo muchas temporadas y las he visto de todos los colores", comentó.

"De sorpresas, pocas. Quieres lo mejor para el equipo y para ti, para eso trabajas. No digo que no tenga el apoyo de la grada, solo que es una posición jugosa para criticar. Hay algún comentario que no me sorprende", se explicó al respecto.

Lejos de polémicas, Valdés quiere recuperarse de sus molestias por una fascitis plantar y jugar el domingo, día de Reyes, contra el RCD Espanyol. "Ayer volvimos al ritmo de entrenamiento, acabé con muchas molestias el partido de Valladolid, las sensaciones son parecidas pero no es una molestia que vaya a más, sigue ahí, pero no me limitan para jugar", matizó.

"El derbi siempre es importante juegues en casa o Cornell. Sobre todo para nosotros, los de casa estamos acostumbrados a jugar contra el Espanyol y es un partido muy importante, ahora a nivel profesional también y le damos la importancia que merece", comentó.