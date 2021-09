Fórmula Uno | GP Abu Dhabi

El inglés Lewis Hamilton (McLaren) saldrá desde la 'pole' el domingo en el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, en el que el líder del Mundial, el alemán Sebastian Vettel (Red Bull), lo hará desde la última posición tras ser sancionado y el español Fernando Alonso (Ferrari) desde la sexta.

Hamilton fue el mejor de la calificación al cubrir los 5.554 metros del circuito de Yas Marina -al que este domingo, está previsto que se den 55 vueltas-, en un tiempo de un minuto, cuarenta segundos y 630 milésimas, 348 menos que el australiano Mark Webber, que fue segundo y también arrancará desde la primera fila.

Vettel -que lidera el Mundial con 240 puntos, trece más que Alonso, después de haber ganado las últimas cuatro carreras- se clasificó tercero (1:41.073), en un principio, aunque el hecho de que no condujese su automóvil hasta el parque cerrado originó una investigación y la FIA le ha sancionado por no llevar gasolina suficiente. El domingo saldrá desde la última posición.

La FIA obliga a que los vehículos terminen cada sesión de la calificación con un mínimo de un litro de gasolina para poder analizarla, algo que Vettel no fue capaz de conseguir en la Q3. Por tanto, los comisarios han decidido sancionar al alemán retrasándolo hasta la última plaza y obligándolo a salir desde el 'pit lane'.

Tras su sanción gana su puesto el venezolano Pastor Maldonado (Williams), que marcó un tiempo de 1:41.226. Alonso, que marcó un crono de 1:41.582 -a nueve décimas y media del tiempo de Hamilton-, saldrá sexto, desde la tercera fila, delante del alemán Nico Rosberg (Mercedes), séptimo.

Por delante de ellos lo harán el finés Kimi Raikkonen (Lotus) -cuarto- y el inglés Jenson Button (McLaren) -quinto-, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Sauber) saldrá duodécimo, en la antepenúltima prueba del campeonato.

El otro español, Pedro de la Rosa (HRT), marcó un tiempo de un minuto, 45 segundos y 766 milésimas y saldrá vigésimo tercero.

Alonso: "Es más o menos lo que esperábamos"

El español Fernando Alonso (Ferrari),ha afirmado tras la calificación que no pueden "soñar con estar en primera línea cuando no" pueden "estar".

"No podemos soñar con estar en primera línea cuando no podemos estar", ha explicado el doble campeón mundial asturiano de F1. "Hemos estado séptimos u octavos todo el fin de semana, así que llegar a la Q3 y pensar en estar más adelante era demasiado optimista. En la Q3 esperábamos estar entre el quinto y el octavo y hemos sido séptimos. Así que es más o menos lo que esperábamos", explicó Alonso antes de conocer la sanción a Vettel.

"Veremos cómo se da la carrera, aunque de cara al campeonato obviamente es mejor que salga Hamilton desde la 'pole' y Webber desde la segunda posición".

"Estamos contentos con el trabajo efectuado. Hemos hecho (un minuto y) 41,9 (segundos) en la Q1; 41,5 en la Q2 y 41,5 en la Q3. Así que no se puede pedir más. No podemos soñar con estar en la primera fila cuando no podemos estar".

Por su parte, el también español Pedro de la Rosa (HRT), ha afirmado que se había sentido "cómodo con el coche" y piensa que "podría haber mejorado alguna décima más".

"Hemos hecho unos buenos entrenamientos y una buena calificación. Me he encontrado cómodo con el coche y estoy seguro que podría haber mejorado algunas décimas más, pero seguramente los demás también".

"El coche ha ido bien -añadió- y no hemos tenido ningún problema con las temperaturas de los frenos ni del motor en un circuito como este y con tanto calor, así que estoy satisfecho. Creo que tenemos buen ritmo para la carrera y el primer objetivo será salir bien y que los Marussia no se nos escapen. Deberíamos intentar ir a una parada, que los neumáticos traseros aguanten e ir a por todas para poner a nuestros rivales un aprieto".