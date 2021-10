Estados Unidos frente a China, la 'guerra' está servida

A pocas horas del inicio oficial de los Juegos Olímpicos de Londres, no es poca la expectación que gira en torno al evento donde cada país, después de cuatro años de preparación, tratará de llevarse la mayor cantidad de títulos y medallas en las diferentes modalidades deportivas.

Para estos Juegos, vuelven a salir como favoritos las tres potencias del deporte olímpico: Estados Unidos, Rusia y China, este último, país ganador de más medallas de oro hace cuatro años, cuando fue sede (Pekín’08), y que a partir de los juegos de Barcelona'92 se encuentra entre los cinco primeros puestos.

Cuatro años después, los mismos protagonistas pugnan de nuevo por mantener o conquistar la hegemonía del medallero. Tampoco hay que olvidarse de otros países como Australia, Alemania, Francia, Corea del Sur y Gran Bretaña, entre otros, cuyas expectativas son también altas, y que lucharán por las posiciones, desde la cuatro en adelante, del medallero olímpico.

También se espera que Reino Unido, como anfitriona, pueda ofrecer una gran demostración, considerando además el magnífico resultado en la anterior olimpiada de Pekín'08, donde obtuvo una cuarta posición en el medallero, muy cerca de Rusia en cuanto a títulos.

¿Superará China las 100 medallas de Pekín?

China viene pisando fuerte a quedarse. El principal reto de China es sin duda seguir en los primeros puestos del medallero y volver a ganar a los norteamericanos, pero esta vez fuera de casa. Los pasados Juegos fueron para los chinos un antes y un después.

China, que logró en Pekín 100 medallas (51 de oro), acabó con 72 años de dominio soviético y estadounidense en el primer puesto del medallero, el gigante oriental viaja a Londres con 396 atletas y una idea en la cabeza: demostrar que también puede ser la mayor potencia deportiva mundial fuera de casa.

Sin embargo, el equipo olímpico norteamericano dominó el medallero en Pekín 2008 con 110 metales, aunque China superó a los estadounidenses en cuanto a número de oros (51 por 36). Los 36 oros fueron uno más que en Atenas 2004, aunque la cifra se quedó por debajo de los obtenidos en 1992, 1996 y 2000.

En cuanto a atletas chinos que repetirán en Londres, está el vallista Liu Xiang que buscará en Londres lo que no consiguió en Pekín’08, por culpa de una lesión. Liu es la gran esperanza, y pretenden que consiga podio como pasó en Atenas’04.

A Liu le ha salido un competidor, el cubano Dayron Robles que le privó del oro en Pekín. El esperado duelo entre ellos podría ser una de las carreras más memorables de esta competición, con permiso de los estadounidenses. La rivalidad entre ambos vallistas es ya mítica.

Una de las categorías donde China tendrá que demostrar que lo de los pasados Juegos no fue solo cuestión de suerte será en gimnasia, disciplina que dio más oros a los chinos, ni más ni menos que 11. En cuanto a hombres estarán los gimnastas Zou Kai (que ganó 3 oros) y Chen Yibing (campeón olímpico en anillas). Teng Haibin, que no pudo estar, regresa en Londres a acompañar a su poderoso equipo (con Feng Zhe y Zhang Chenglong). En mujeres solo repetirá la doble campeona olímpica en 2008, He Kexin (barras asimétricas).

La natación también es otra disciplina que augura medallas para los chinos. En los Mundiales de Shanghái 2011, surgió un nuevo ídolo local, Sun Yang, que ganó dos oros, una plata y un bronce.

Al oro masculino en Pekín 2008, Ma Lin, se le echará de menos. Sí estará la plata, Wang Hao, y el nuevo dominador del tenis de mesa mundial, Zhang Jike, a quien solo le faltaría conseguir el oro olímpico en su exitosa carrera deportiva.