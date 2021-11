Hodgson: "No sé qué significa jugar como Italia"

Roy Hodgson, seleccionador nacional inglés, se ha mostrado extrañado por las comparación con su rival de mañana en cuartos, Italia, y afirmó que no sabe "que significa" jugar de un modo parecido al conjunto que dirige Cesare Prandelli". [Inglaterra - Italia en vivo este domingo a las 20:45 horas en RTVE.es]

El técnico de Inglaterra ha afirmado en la rueda de prensa previa al encuentro que no comprende que se critique el juego de su país y se compare con el del rival que tendrá enfrente sobre el campo. "Necesito que alguien me lo explique, porque quiero saber a qué se refieren. Yo no voy a cambiar nuestra mentalidad. En la primera fase pudimos quedarnos fuera por un resultado y ahora no hay que cambiar, porque en las eliminatorias es parecido", señaló.

Otro de los temas que esta semana han estado presentes en la concentración de Inglaterra en Cracovia, los penaltis, apareció en la conferencia de prensa. Desde 1990, Inglaterra ha sido eliminada de grandes competiciones con lanzamientos desde los once metros. "No sabes qué hacer hasta el final del partido. Si hay un buen lanzador en el banquillo, es mejor sacarlo por uno que no lo es, pero hay que saber si está preparado para tirar un penalti en ese instante", apuntó.

“Tienen mucho talento“

Además, resaltó que Italia cuenta con "uno de los mejores porteros del mundo" (Buffon) y alabó al resto de jugadores, de los que dijo que forman un equipo del que no hay duda que "será un rival muy peligroso". "Tienen mucho talento como siempre ocurre con la selección de Italia. Especialmente, en el centro del campo, tiene jugadores muy buenos técnicamente. Son muy buenos con el balón, cuentan con una defensa muy solida y con buenos delanteros arriba", señaló.