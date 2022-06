El silencio de unos, la transparencia de otros

Cuchicheos, susurros e incluso silencio absoluto. El fútbol nos tiene acostumbrados a todo este tipo de acciones, las cuales hemos asumido como habituales. En cambio, en otros deportes como el baloncesto, las cámaras pueden estar presentes en los tiempos muertos. ¿A qué se debe la privacidad de unos y la transparencia de otros?

“Lo que apreciamos últimamente en el fútbol es que tanto los jugadores como los técnicos son conscientes de que una declaración o unas palabras cogidas por una cámara pueden transcender más de la cuenta y afectar vestuario”, afirma Yuri Morejón, director de la consultora de comunicación para deportistas de elite ‘Comunicar en Ganar’.

Morejón cree que desde que Guardiola y Mourinho llegaron a sus respectivos banquillos, la comunicación en ambos clubes cambió y “el papel de los presidentes ha pasado a ser más testimonial”.

“Si analizamos a sus antecesores, estos acababan hablando de lo que los medios ponían encima de la mesa. En cambio ellos han cambiado eso. Controlan de qué se habla y qué se genera en los medios”.

“Conocen la importancia de la comunicación. Saben que habrá tertulias posteriores, se examinarán los temas en el periódico.. por eso, cuanto más controlen el mensaje, menos posibilidad habrá de que este se difumine”.

Morejón destaca como difiere la comunicación cuando se habla de baloncesto. “A los jugadores de NBA se les forma en comunicación para que sepan afrontar actos públicos. ¿Por qué en España no ocurre esto? ¿Por miedo a que no se controle el mensaje?”.

Aunque la presencia de las cámaras cerca de los banquillos se ha normalizado, el camino no ha sido fácil en España. Así lo afirma el periodista de TVE, Arsenio Cañada, narrador del baloncesto en Teledeporte. “En TVE nos ha constado mucho conseguir que las cámaras pudieran grabar en los tiempos muertos. Algunos entrenadores se negaban y alegaban que con las nuevas tecnologías, en el banquillo contrario podían ver el tiempo muerto y contrarrestar la jugada”.

"Necesidad de vender el producto"

Al igual que Cañada, que afirma que esta cercanía “facilita el trabajo a los periodistas, y tanto el club como los deportistas salen ganando”, la voz del balonmano en TVE, Paco Caro, cree que el periodista ejercer de “altavoz” en muchos deportes que necesitan venderse.

“El fútbol se vende solo; en cambio, el resto de deportes tiene una necesidad imperiosa de vender su producto, es para ellos una especie de obligación”.

“La figura del futbolista se ha magnificado”, añade. “El evento es tan grande que convertimos a los futbolistas en personajes que están por encima, son inaccesibles”.

Del lado de los protagonistas, el técnico del Mad-Croc Fuenlabrada, Porfirio Fisac, comparte esta opinión, y asegura que la diferencia entre el fútbol y el resto de deportes “es cuestión de economías”. “Nosotros tenemos la necesidad de vender el producto, mientras que en el fútbol ya está vendido. Creo que las diferencias se deben a las necesidades de cada deporte”.

Con esa filosofía, y con la fuerza de la costumbre, en deportes como el baloncesto ya se ha dejado de ver al objetivo de televisión como un intruso en el banquillo. Para Fisac, “las cámaras se han convertido en algo habitual”, asegura que “cree que hay otras formas para acercar el baloncesto al público” aunque “esta es una de las que ha calado”.

“Tiene mucho que ver la humildad del deporte. En el fútbol sala no hay presiones y eso ayuda a ser más cercano“

“Hace un tiempo notaba su presencia, pero creo que en los últimos tiempos ya te lo tomas como un hecho habitual y no es algo que suela distraer de mi trabajo. No me extrañaría que en un futuro se llegase a algo similar a lo que sucede en Estados Unidos".

El entrenador del Inter MoviStar de fútbol sala, Chema Jiménez, cree que “tiene mucho que ver la humildad del deporte”. “En el fútbol sala somos muy sanos, humildes, no hay presiones y eso ayuda a ser más cercano. En el fútbol tienen otros egos, hay otros tipos de contratos. Nos acordamos de dónde hemos salido”.

“Nosotros vamos por la calle y nadie nos conoce pero ellos tienen más presión. Tiene más problemas de expresar como se sienten porque en seguida se extrapola”.

El técnico cree que el papel de los periodistas es importante y asegura que “siempre da las máximas facilidades porque entiendo que es un trabajador”. “Valoro mucho el trabajo de los profesionales y cuando me ponen un micrófono pienso que detrás hay una persona y un puesto de trabajo. Además, estar a disposición de la prensa ayuda al club”.

Sea por un tema económico, de palabras que puedan sacarse de contexto o por otros motivos, lo cierto es que las diferencias entre el fútbol y el resto de deportes se hacen notar también en cómo se cuentan a sí mismos y condicionan hasta dónde puede acceder a ellos el espectador.