El tenista español Rafa Nadal no dudó en reconocer que lo ha pasado mal con las acusaciones de fraude vertidas contra él en la prensa española y por la imagen que han sacado en los guiñoles de la televisión francesa, al tiempo que reconoce que tiene "dudas y miedo" como cualquier otro deportista. No acepto que me etiqueten como 'dopado' cuando desde hace siete años trabajo miles de horas cada puto día. Al final, cansa", agregó el tenista, de 25 años.

"Cuando la prensa ha empezado a sacar esas historias de presuntos fraudes, han sido de todo menos agradable. Y sobre todo, es falso. Todo se ha hecho dentro de la legalidad, he pagado todos mis impuestos en España. Yo he hecho lo que haya hecho, y he dicho lo que he dicho. Sobre todo por la gente en España, que están viviendo un periodo económico difícil. Y a mí esto me hace sentir mal", aseguró en una entrevista con el diario francés 'L'Equipe'.

El número dos del mundo lamentó el tratamiento que se le dio en los guiñoles franceses, con veladas acusaciones de dopaje, y no dudó en calificarlos como "injustos". "Este 'sketch' puede crear una opinión negativa, en la gente que no conoce bien todo esto aunque no en quien me conoce. Y lo encuentro injusto", explicó.

El manacorí, que asegura ser "el primero al que le gusta bromear", cree que la parodia de la que fue objeto era injusta. "Mucha gente no sabe cómo funciona el deporte profesional. No saben cómo funcionan los controles antidopajes, que se realizan casi todos los días y que debemos estar localizables los 365 días del año", recalcó.

A pesar de que no suele leer lo que escribe la prensa sobre él, terminó viendo los vídeos. "Se hablaba mucho del tema y lo terminé viendo. No me hizo reír, pero cada uno tiene su humor. Cada país tiene un humor diferente. Hubo muchas reacciones y se multiplicaban día a día. Pero bueno, afortunadamente, se paró todo", añadió.