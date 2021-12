El delantero argentino del FC Barcelona Leo Messi ha superado gracias a sus tres goles ante el Granada al mítico delantero leonés César Rodríguez como máximo goleador histórico del club blaugrana en partidos oficiales, quien tenía 232 tantos, y a sus 24 años y 234 goles sigue añadiendo páginas a su particular libro dorado de los récords. [Crónica del FC Barcelona 5-3 Granada]



Con estos tres goles, Messi no solo supera a César, sino que también supera en la clasificación de goleadores al madridista Cristiano Ronaldo (32 goles). El argentino lidera ahora la lucha del 'Pichichi' con 34.



La 'Pulga', criado futbolísticamente en la Masia al llegar con 13 años de su Rosario natal, no ha tardado ni una década en ofrecer a la afición 'culé' la efemérides más inesperada por lo insólito del logro. Y es que, con una media estratosférica de goles por temporada, se ha erigido ya en el mito del barcelonismo moderno y, seguramente, de todos los tiempos.

Los 232 goles conseguidos por César --no 235 como se le atribuían hasta el momento, después de un estudio del Centro de Documentación del club y 'La Vanguardia'-- han sido superados en tiempo récord por un Messi que no tiene techo, ni se lo pone, y que a nivel de club ya tiene poco por superar.

Una de esas pocas cosas es el número de goles en partidos no oficiales, que ostenta Paulino Alcántara gracias a sus 369 goles en 357 partidos oficiales y amistosos, ya que de momento y hasta esta noche la cifra de Messi en el total de apariciones con la elástica blaugrana es de 'sólo' 250 tantos, con lo que le quedarían poco más de una centena de tantos para ser, desde todos los puntos de vista, el mayor artillero del FC Barcelona.

En las siete temporadas y media, con lo que va de esta 2011/12, que lleva Messi en el Barça ha conseguido igualar a César con 153 goles en Liga, 19 en Copa del Rey, 49 en Liga de Campeones, 8 en Supercopa de España, 1 en Supercopa de Europa y 4 en Mundial de Clubes.

Messi empezó estos espectaculares registros en la temporada 2004-05, si bien no tuvo una clara presencia en el primer equipo hasta su eclosión en la temporada 2005/06, con lo que tiene todavía más mérito este récord por la relación entre goles y partidos disputados, ya que César el 'Pelucas' anotó sus 232 goles entre las temporadas 1942 y 1955.

Víctor Valdés: "Leo está marcando una época" El portero del FC Barcelona Víctor Valdés apuntó que su compañero Leo Messi "está marcando una época" después que el argentino, con su 'hat-trick' ante el Granada superase a César como máximo goleador de la historia azulgrana. "Ha superado el récord de César y a seguir así, Leo está marcando una época, es el mejor", aseveró Valdés tras el partido.