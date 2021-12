El Arsenal, crecido tras vencer el pasado sábado al Liverpool en Anfield, buscará este martes una remontada casi imposible ante un Milan que goza de la ventaja de los cuatro goles conseguidos en la ida y que cuenta con un Ibrahimovic pletórico. [Arsenal - Milan en directo este martes a las 20:45h en La 1, TVE-HD y RTVE.es]

El técnico francés del Arsenal, Arsene Wenger, confía en mantener la racha positiva que le ha llevado a no conocer la derrota en los últimos cinco compromisos ligueros y poder remontar así un 4-0, tarea que se antoja muy complicada.

La"vendeta" que buscan no ingleses no es nada fácil, ya que si los italianos marcan un gol en el Emirates Stadium, el Arsenal necesitará 6 tantos para obrar el milagro.

Wenger no podrá contar el centrocampista español Mikel Arteta, que tuvo que ser retirado en camilla el sábado en Anfield, ni con el brasileño André Santos, el francés Sebastien Squillaci, el galés Aaron Ramsey, el inglés Jack Wilshere, el suizo Johan Djourou ni el alemán Per Mertesacker, todos lesionados de larga duración.

Especialmente difícil será cubrir la baja del donostiarra, un fijo en las alineaciones del entrenador francés desde que ficho por el conjunto londinense procedente del Everton a comienzos de temporada.

El checo Thomas Rosicky se perfila como sustituto natural del español junto a Alex Song y a Yossi Benayoun en la medular "gunner", pese a que el jugador israelí finalizó "tocado" el encuentro ante el Liverpool.

Sin embargo, no parece que la lesión revista gravedad y el "30" del Arsenal podría estar a las órdenes de Wenger para el partido.

La defensa no parece que vaya a ser diferente de la que los "gunners" mostraron en Anfield el sábado pese a que el lateral izquierdo inglés Kieran Gibbs terminara "tocado" el encuentro.

El Milan no se fía de su ventaja

Por otra parte, el técnico milanista Massimiliano Allegri no se quiere relajar ante un encuentro que "puede parecer fácil, pero no lo es".

"El Arsenal juega hasta el final y no se rinde. Tendremos que estar concentrados y no menospreciar nada. Tenemos una gran oportunidad de llegar a cuartos y no podemos fallar", añadió el italiano.

“Es una gran oportunidad de llegar a cuartos y no podemos fallar“

El temor de Allegri viene de que vuelve a tener problemas de formación debido la larga lista entre lesionados y sancionados, en la que están tres de sus titulares indiscutibles: Boateng, Pato y Aquilani, que no juega desde hace tres meses.

Pero la calidad de la plantilla es tal que el Milan da miedo a cualquier equipo sea cuál sea el once inicial y además los rojinegros llegan de realizar un contundente 4-0 al Palermo en el campeonato y cuentan con un enrabietado Ibrahimovic, que marcó tres goles, como las tres jornadas de sanción que le habían impuesto en campeonato por un manotazo a un rival.

Además, Allegri tendrá que afrontar algunos problemas sobre todo en el centro del campo, donde el holandés Emanuelson será duda, pues salió lesionado tras el encuentro contra el Palermo, mientras que Massimo Ambrossini está sancionado y Sulley Muntari no fue incluido en la lista de Liga de Campeones.

Tampoco podrá recuperar a otros centrocampistas como Seedorf, Boateng, Merkel, Strasser, y tampoco Gattuso.

Por tanto, contra los "gunners", al técnico milanista le quedan solo como titulares Antonio Nocerino y el holandés Mark Van Bommel, por lo que el argelino Djamel Eddine Mesbah tendría que jugar adelantado.

En la delantera no hay dudas, pues ante la ausencia del brasileño Pato, de nuevo lesionado, jugarán "Ibra" y Robinho, y a pesar de la ventaja, Allegri volverá a presentar su letal tridente con el egipcio El Shaarawi.

Además, si de experiencia se trata la plantilla del Milan tiene mucho más ante el equipo inglés que promedia de edad 23,76. Thierry Henry junto al inspirado Van Persie y el siempre peligroso por banda Walcott, son los pilares más peligroso que ayudan a fortalecer al Arsenal.