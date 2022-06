De la Rosa: "Puntuar sería un sueño"

Con la ilusión de un niño, pero con una dilatada experiencia en la F1, el piloto español de HRT, Pedro Martínez de la Rosa, desvela en esta entrevista en exclusiva para RTVE.es los secretos de la nueva etapa en la que por fin será piloto oficial conduciendo un monoplaza de la única escudería española del 'gran circo'.

Pregunta- ¿Cuál es tu principal objetivo con HRT para la próxima temporada?

Respuesta- Es muy pronto para marcarse objetivos. Ahora mismo lo importante es poner los cimientos a este proyecto y crecer ordenadamente, ser fieles a nuestro estilo: perseverancia, trabajo, determinación, humildad. El coche será el resultado de este proceso, pero hay que luchar por ser el mejor equipo de los nuevos. Nos estamos reforzando al máximo y el objetivo ha de ser crecer ordenadamente y mejorar sin pausa . La primera parte y en la que estamos es la reestructuración del equipo, la segunda mejorar las prestaciones y la tercera estar entre los diez mejores equipos. Este es el plan y ello no se consigue en tres meses sino en dos años.

P- ¿Te conformarías con conseguir sumar algún punto en el Mundial?

R- En este primer año puntuar sería un sueño, pero siendo realistas, este no es actualmente nuestro objetivo. No hay que tener miedo a decir que ahora mismo somos el último equipo de la parrilla, pero tenemos un proyecto interesante y un plan claro para no serlo y poder puntuar a medio plazo.

P- El mejor puesto de un monoplaza de HRT en sus dos años de vida ha sido la décimotercera posición de Liuzzi en Turquía el pasado año. ¿Qué cambios y mejoras se han hecho o están haciendo en el coche para que sea más competitivo?

R- El equipo se está reestructurando y reforzando constantemente. Se ha abierto una base nueva en España donde están los mecánicos, ingenieros y coches. La Oficina de Diseño y el Departamento de Aerodinámico están en Munich. Todos somos un grupo nuevo, pero la diferencia principal al 2011 es que tenemos una mejor organización, mejores técnicos y un departamento aerodinámico pequeño pero eficiente, cosa que antes no existía. Todavía faltan muchas cosas por hacer pero en eso estamos y como ya he dicho hay que crecer ordenadamente, paso a paso haciendo las cosas bien y una sola vez.

“Mi experiencia es uno de mis mejores activos“

P- Desde el año 2003 has sido piloto de pruebas de McLaren, ¿cree que esa experiencia puede permitir que HRT dé un salto cualitativo en la F1?

R- Por mi parte considero que ha llegado el momento de aplicar todo lo que he aprendido estos años en escuderías extranjeras de primer nivel como McLaren para crecer junto con HRT. Sin duda, mi experiencia es uno de mis mejores activos que aprovecharé al máximo en esta nueva etapa de mi carrera deportiva. Sinceramente creo que mi experiencia debe ayudar y que HRT es más fuerte conmigo que sin mí, pero también soy consciente que al final yo tan sólo soy un engranaje más de esta enorme maquinaria que es un equipo de F1.

P- Será tu quinta aventura en el Mundial tras Arrows, Jaguar, McLaren y Sauber, ¿qué diferencias hay en esta nueva etapa?

R- La diferencia es que esta es la etapa más modesta pero también la que más ilusión me hace. Creo que es porque me llega en un momento de madurez importante donde aprendes a valorar oportunidades de este tipo y la experiencia acumulada te da seguridad. Quizás el ser un proyecto español en F1, cuando yo he estado toda mi vida trabajando con equipos extranjeros o luchando contra pilotos extranjeros, lo hace todavía más atractivo. No lo sé, pero la verdad es que estoy muy motivado e ilusionado, y no me da miedo ser realista.

“Ver mi pizarra con Fer/But me gustó“

P- ¿Cual es el recuerdo más grato que guardas de tus 14 años en F1? ¿Quizás el segundo puesto en Hungría en 2006 con McLaren?

R- Sin duda este fue uno de los momentos más especiales de mi carrera deportiva en F1. Ese momento en el podio mirando hacia abajo viendo a mis mecánicos, a mi mujer, jamás los olvidaré.

Pero también ha habido carreras donde he acabado fuera de los puntos y me siento tremendamente orgulloso porque considero que he pilotado lo más próximo a la perfección que conozco. Por ejemplo el Gp de Canadá del año pasado con Sauber cuando me llamaron a sustituir a uno de sus pilotos el mismo Viernes por la tarde. Adaptarme en unas pocas vueltas a este coche nuevo y correr un Gp es un desafío brutal. Me adapté rápido y encima se puso a llover a mares. Recuerdo que en un momento de la carrera tenía a Fernando delante y a Button detrás. Ver mi pizarra con Fer/But me gustó, no puedo negarlo!

P- A tus 40 años, eres uno de los pilotos con la experiencia más dilatada en el Mundial, ¿que puedes aportar tu a HRT?

R- Pues eso, trabajo y experiencia, pero sin olvidar que no vengo a pasearme, vengo a arriesgar como cuando empecé. Con modestia, pero no hay que olvidar que en el 2010, con un coche no muy competitivo, me colé varias veces en el Top 10 en calificación y conseguí una 7º posición. Vengo a apretar.

P- En noviembre dijiste: "Sé que no voy a heredar el volante de McLaren, ¿será esta tu última aventura en la F1 o crees que todavía hay tiempo para fichar por algún 'grande'?

R- Ahora mismo estoy centrado en mi trabajo en HRT y en conseguir que, en estos dos años que tenemos por delante, mejoremos el coche y consigamos que el proyecto crezca de una forma ordenada. No me planteo nada más que no sea esto. Siempre había dicho que era piloto reserva porque quería ser otra vez oficial. Estoy especialmente contento porque en este momento entrenar es muy difícil y los kilómetros de experiencia tienen mucho valor. Era muy importante volver y más a mi edad. Hay que hacer entender a la gente que nuestra victoria es mejorar y para eso tengo claro que no tengo tiempo de pensar ni en mi edad ni en fichar por un grande.

P- ¿Quien será tu compañero de equipo el próximo año?

R- No tengo ni idea, ni tampoco ninguna preferencia. Siempre he pensado que sería buena una combinación entre experiencia y juventud pero, de todas formas, no estoy en disposición de escoger a mi compañero de equipo y, ciertamente, no me importa. Lo importante es que el coche mejore. Confío mucho en Luis Pérez Sala y su elección me parecerá buena.

“Me encantaría que el equipo tuviese dos pilotos españoles“

P- ¿Podrías hacer un tándem con Dani Clos o con Daniel Juncadella? ?¿Cómo valoras a estas promesas?

R- Son dos pilotos jóvenes con una gran trayectoria que han demostrado su calidad y su técnica. Los respeto muchísimo. Sí, me encantaría formar equipo con Dani Clos o Daniel Juncadella o con Andy Soucek que ganó la Formula 2. Porque… no voy a negar que me encantaría que el equipo tuviese dos pilotos españoles, pero esta decisión no depende de mí. Y si al final no puede ser, al menos, que uno de ellos me retire.

P- La supresión de los difusores, ¿hará que el Mundial esté más igualado?

R- Va a estar más abierto y no creo que Red Bull domine tan claramente, pero ocurrirá lo de siempre, que los tres o cuatro equipos de siempre dominen, que nadie espere ver otra Fórmula 1. Las diferencias serán menores, simplemente, pero Red Bull, McLaren, Ferrari y quizás Mercedes serán los dominadores. El hecho de que los difusores sopladores se prohíban lo único que hará es que haya menos áreas de desarrollo aerodinámico en el coche y se concentren más en determinadas zonas. Al final, los grandes van a explotar más esas zonas que los pequeños, pero el mundial será parecido al del año pasado.

P- ¿Es invencible Vettel?

R- No, no hay ningún piloto invencible aunque en las dos pasadas temporadas Vettel lo haya parecido. Ha dominado dos Mundiales sin casi cometer errores y Red Bull le ha preparado un coche espectacularmente competitivo y fiable, han sido los mejores. Pero en F1 las cosas pueden cambiar mucho carrera a carrera, por lo que imaginaros lo que pueden cambiar de una temporada a otra con cambios en el reglamento. Siempre digo que la F1 es un deporte de equipo y al piloto lo hace invencible el trabajo de su equipo.

P- ¿Crees que Alonso y Ferrari podrán hacer sombra a la supremacía de Red Bull?

R- Sin haber visto a ninguno de los coches en pista es muy pronto para decir nada, pero si hay un piloto y un equipo que pueden ponerle las cosas difíciles a Vettel y Red Bull son seguro Fernando y Ferrari. Sólo hay que ver lo competitivos que fueron en el GP de Silverstone 2011, cuando se compitió con un reglamento bastante cercano al de este 2012. Son un equipo a tener en cuenta para ganar el Mundial, sin duda. Pero no olvidéis tampoco a McLaren, conozco bien su forma de trabajar y nunca dejan de mejorar y buscar la perfección. Es un rival incómodo.

P- ¿Quien crees que ganará el próximo Mundial de Fórmula 1?

R- Aquí no me atrevo a decir nada salvo que será uno de estos pilotos: Fernando, Vettel, Hamilton o Button. Ya sé que no me mojo mucho pero ahora mismo mis rivales son otros.