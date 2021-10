El entrenador del Barcelona, Pep Guardiola, se ha mostrado satisfecho con la reacción de su equipo tras el 2-2, y ha señalado que si algo tiene su equipo es que nunca cae en la relajación.



"Si algo no tiene este equipo es que no se relaja. Esto es consecuencia de no querer perder lo que uno ha ganado en todos estos años. Tienen que hacer demasiadas cosas malas para que pueda dudar de su compromiso", ha explicado Guardiola en rueda de prensa tras la victoria de su equipo ante el Betis por 4-2.



El entrenador azulgrana ha destacado que la noticia del día debería ser que por primera vez en toda la liga en casa han encajado goles, y ha dicho que han realizado una "muy buena primera vuelta", si bien ha admitido que se han dejado algún punto.



"Esto solo pasa si trabajas mucho y te comportas como te tienes que comportar", ha comentado el técnico. Guardiola ha ensalzado la última media hora del equipo -"después del 2-2 ya hemos sido nosotros" y ha destacado el protagonismo de Alexis Sánchez, con dos asistencias y un gol.

Recurrirán la amarilla de Iniesta Por otro lado, Guardiola ha confirmado que el club recurrirá la tarjeta amarilla que ha recibido Andrés Iniesta tras ser objeto de un posible penalti que el árbitro no ha considerado. "Si no es penalti es porque el árbitro no lo ha visto", ha dicho Guardiola, que sin embargo se ha expresado con firmeza al indicar que el club recurrirá.



Sobre el encuentro del próximo miércoles ante el Real Madrid en en cuartos de la Copa del Rey, el entrenador catalán ha señalado que irán a jugar "el mejor partido posible", y a intentar hacer goles porque "sabemos que en Copa si no marcas fuera de casa es mucho más complicado". Asimismo, ha dicho que no cree que el eliminado tras la eliminatoria quede tocado, ya que "el que pierda se enchufará en las otras dos competiciones".



"Sabemos el rival que nos enfrentamos, intentaremos hacer el partido más completo posible", ha manifestado Guardiola, que no cree que el equipo acuse el desgaste del encuentro contra el betis.