Casillas: "Con tantos clásicos a veces está descafeinado"

Iker Casillas, capitán del Real Madrid, ha reconocido a una semana de vivir dos nuevos duelos ante el Barcelona, en cuartos de final de Copa del Rey si el equipo de Pep Guardiola elimina a Osasuna, que con tantos clásicos se está quedando "descafeinado".

Reticente a hablar del Barcelona, por respeto a Osasuna, dejó alguna frase que muestra que los jugadores del Real Madrid llegan a estar cansados de tanto enfrentamiento ante su gran rival. "Lo poco agrada y lo mucho cansa. El año pasado vivimos cuatro Real Madrid-Barcelona en veinte días. Era novedad para todos y ahora ya no nos pilla de nuevas. Hemos jugado en la Supercopa, Liga y ahora en Copa del Rey", reconoció.

"Lo afrontaremos con la idea de hacer un buen papel a doble partido para pasar la eliminatoria. En mi opinión, con tantos partidos que hemos jugado, a veces parece que está descafeinado", añadió.

Casillas admite que ningún jugador madridista tiene "que obsesionarse con la eliminatoria de Copa", y como hizo su entrenador José Mourinho, admitió que esta temporada los objetivos son ganar Liga y llegar a la final de la Liga de Campeones.

"No tenemos que obsesionarnos"

"Por su ventaja parece que nos medimos al Barça pero no tenemos q obsesionarnos con esa eliminatoria de Copa. Son eliminatorias muy bonitas. El sorteo ha sido caprichoso para que se juegue un clásico pero hay que esperar y ser prudentes. Ya hemos visto lo que pasó en Mallorca y el Osasuna tiene ganas de hacerlo bien", valoró.

“Alguna le he parado a Messi“

"Ellos salen mejor parados en los últimos enfrentamientos pero esto cambia un día de repente. esperemos que sea el siguiente partido", añadió. Casillas ha pasado de admitir que su "bestia negra" era el camerunés Samuel Eto'o, a sufrir goles del argentino Leo Messi en muchos de sus enfrentamientos. El capitán madridista destacó que alguna salvó. "Alguna le he parado a Messi, no solo me ha metido goles. Esto es un juego colectivo que jugamos once contra once. Pese a los que me ha metido, seguro que él es consciente de que alguna le he parado".