Marca: Toyota

Modelo: Pickup Hilux

Preparador: Imperial Toyota

Motor: 8 cilindrosToyota IUR-FSE 4,6L V8

Potencia: 350 cv

Asistencia: Imperial Toyota

Clase: T1 Diesel PALMARÉS DAKAR:



Giniel de Villiers 2011: 2º (Volkswagen)

2010: 7º (Volkswagen)

2009: Ganador (Volkswagen)

2007: 11º (Volkswagen)

2006: 2º (Volkswagen)

2005: 4º (Nissan)

2004: 7º (Nissan)

2003: 5º (Nissan) Dirk Von Zitzewitz 2011: 2º (Volkswagen con De Villiers)

2010: 7º (Volkswagen con De Villiers)

2009: Ganador (Volkswagen con De Villiers)

2007: 11º (Volkswagen con De Villiers)

2006: 5º (Volkswagen con M. MIller)

2005: 12º (Volkswagen con R. Gordon)

2004: Abandono (Chevrolet con M. Miller)

2002: 19º (Toyota con M. MIller)

1998: 7º (moto)

1997: 5º (moto)

Ganador del Dakar en el 2009 al volante de un Volkswagen Race Touareg y segundo en la última edición, Giniel De Villiers vivió, durante largos meses en la duda de estar o no en la largada del rally que hizo su reputación. La baja de la firma alemana y una linda oportunidad van a permitir al corredor sudafricano y a su fiel copiloto Dirk Von Zitzewitz figurar entre los pretendientes al podio en Lima. Apoyado por Toyota Sudáfrica, la pareja estará al volante de una nueva Pickup Hilux. Al haber descubierto el vehículo recién a finales de octubre, Giniel como Dirk están persuadidos que pueden aspirar a un lugar en el Top 5, y esperan mejor para los años futuros. Cerca de comenzar su 9º Dakar, una nueva era debuta para el piloto de 39 años.



G.D.V.: “El año fue un poco penoso. Después de la retirada de VW, me quedaba poco tiempo para preparar un proyecto para el Dakar 2012. Felizmente, mantuve conversaciones con Toyota en Sudáfrica y pudimos montar un proyecto. Es muy excitante ya que el coche tiene gran potencial. Realizamos tests en Namibia y obtuvimos muchas informaciones de Orlando Terranova, que disputó el Rally de Marruecos.

Aun no estamos al nivel de Volkswagen, pero no estamos lejos. Además el auto se construyó según las reglas de la FIA que estarán vigentes en el 2013. Por lo tanto tendremos ventaja. Es un nuevo desafío, un nuevo capítulo para mí. Considero que realmente tenemos la posibilidad de alcanzar el podio. Para mí, habría sido raro quedarme en casa durante el Dakar. La aventura continua con mi copiloto Dirk Von Zitzewitz: mismo equipo, auto nuevo.”



D.V.Z.: “Estoy muy nervioso. Es una situación nueva. Teníamos el coche más rápido y más sólido, ahora tenemos que adaptar nuestra velocidad y nuestros objetivos. El coche parece bueno y la estructura del equipo es muy profesional. Estoy feliz de estar nuevamente al lado de Giniel que es el piloto numero uno para mí, además de ser un amigo cercano. El objetivo será terminar en una buena posición, el Top 10 está a nuestro alcance. El Top 5 sería bueno, un verdadero éxito.”