El capitán del Atlético de Madrid, Antonio López, ha señalado que no le gusta la actitud de la afición rojiblanca, tras los malos resultados que está cosechando el equipo en el Vicente Calderón.

Durante el partido ante el Betis, que el Atlético perdió por 0-2, la parroquia colchonera no solo pidió la marcha del entrenador Gregorio Manzano sino que cargó contra los jugadores con cánticos de "esa camiseta no la merecéis".

En este sentido, Antonio López ha comentado que no comparte esa actitud.

"Está claro que no gusta que tu gente haga eso, pero si algo caracteriza a la afición es que en los momentos difíciles está con el equipo, incluso en los años de Segunda, que el campo se llenaba y no paraban de animar. Es lo que nos gustaría a todos", ha afirmado el capitán rojiblanco.

Sin embargo, pese a la desunión existente entre el equipo y la grada, Antonio López ha señalado que trabajarán para volver a conseguir el apoyo de la afición.

"Tenemos que trabajar el doble para poder volver a conectar con nuestra gente, que tantas tardes de gloria nos ha dado", ha añadido el lateral.

De esta forma, el capitán colchonero apela a la unidad para terminar con un buen resultado este año. "Pensamos en estar más juntos que nunca y unidos y en esa eliminatoria de Copa que los atléticos quieren pasar. Ahora más que nunca, necesitamos a la afición y que sigan igual", ha recaldado.

Sobre el bajón de juego del equipo, el rojiblanco no encuentra las razones. "No hay ninguna explicación coherente porque el jugador sale a hacerlo lo mejor posible, pero en el último partido, creo que no se jugó mal y mucho menos es una excusa porque tenemos que ganar siempre", ha comentado sobre la derrota ante el Betis.

"La expectativa a principio de temporada era terminar entre los cuatro primeros, en casa dábamos más la talla que otros años, pero fuera no ha sido así. Tenemos que revertir esa situación y eso se consigue con trabajo y estando unidos, más que nunca", ha apuntado.