El jugador del FC Barcelona Xavi Hernández ha asegurado que pase lo que pase en el 'clásico' del sábado en el Santiago Bernabéu "no habrá nada decidido" en la Liga, que el Real Madrid llega más fuerte que nunca pero que los azulgranas están preparados y dispuestos a ganar y conseguir así un punto de inflexión.

"No, en absoluto. Quedarían muchos puntos y no se sentenciará nada pase lo que pase, lo dicen matemáticamente los puntos. No habrá nada decidido pase lo que pase", reiteró en rueda de prensa el de Terrassa. "Quizá no estamos en la mejor situación para afrontar el 'Clásico' en cuanto a puntos pero sí en motivación", añadió.

Xavi reconoció que le gustan los "retos" y que se diga que un partido es "decisivo". "Me gusta ir al Bernabéu a disfrutar de todo. Si imponemos nuestra filosofía tendremos mucho a ganar pero no creo que el Madrid nos deje", matizó sobre el estilo a seguir.

Y es que el centrocampista ha reconocido que los blancos llegan en su mejor momento al partido. "Están tres puntos por encima con un partido menos y la ventaja quiere decir que están un poco mejor, pero no significa nada para el partido. Están fuertes mental y físicamente y de los últimos tres o cuatro años es el 'Clásico' al que llegan más en forma, pero puede pasar cualquier cosa", espetó.

“Sería un punto de inflexión para nosotros“

"Nosotros siempre pensamos todo para ir al ataque. En el minuto 1 o 2 nos hablamos para ver cómo podemos hacer más daño. Ganar siempre es bonito, lógicamente en el Bernabéu y más como está la Liga sería un punto de inflexión para nosotros. Sería un punto anímico, es un placer futbolístico poder ganar en el Bernabéu", aseguró en este sentido.

Preguntado por su punto crítico hacia el juego del Madrid el pasado año, matizó que fue por la dureza y por ser demasiado defensivos. "Este año en Supercopa jugaron 'de tú a tú' e imagino que harán lo mismo el sábado, juegan en casa y supongo que se ven fuertes. Visualizo un partido muy físico en el que nos aprieten arriba. El Madrid no estuvo al nivel que se esperaba del Madrid otros años, ahora está muy bien", se sinceró.

"Me gustaría que se viera un partido de fútbol y solo se hablara de esto, que fuera un espectáculo. En los últimos 'clásicos', por desgracia, se ha hablado más de decisiones arbitrales, patadas, y es lamentable para el fútbol", recordó. "Me gustaría un partido abierto en el que se vea el potencial de ambos equipos", apostilló.