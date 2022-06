MotoGP 2011 | Test Jerez

Tiempos no oficiales de la segunda jornada

MotoGP

Colin Edwards 1.42.6 (40 vueltas)

Iván Silva 1.44.3

Yonni Hernández 1.44.4

Carlos Checa no suministrado

Franco Battaini no suministrado

Randy De Puniet no suministrado

Moto2

Scott Redding 1.42.9 (74 vueltas)

Pol Espargaró 1.43.0 (63 vueltas)

Esteve Rabat 1.43.3 (47 vueltas)

Mika Kallio 1.43.5 (69 vueltas)

Bradley Smith 1.44.0 (58 vueltas)

Gino Rea 1.43.9 (25 vueltas)

Alex De Angelis 1.44.0 (55 vueltas)

Yuki Takahashi 1.44.2 (54 vueltas)

Axel Pons 1.44.7 (65 vueltas)

Toni Elías 1.44.9 (73 vueltas

Nico Terol 1.44.9 (73 vueltas)

Xavier Simeon 1.45.0 (68 vueltas)