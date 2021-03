Djokovic: "Ha sido mi peor partido esta temporada"

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, ha afirmado tras perder contra el español David Ferrer en la Copa de Masters en Londres que el de este miércoles fue "el peor partido" de una temporada en la que solo había perdido cuatro encuentros hasta ahora.

"Hay que darle todo el mérito a mi oponente", ha recalcado al inicio de su rueda de prensa Djokovic, que ha afirmado, sin embargo, que apenas le plantó resistencia al español sobre el cemento del pabellón O2 Arena londinense.

"David (Ferrer) jugó muy bien, eso no está en cuestión, pero yo no opuse ninguna resistencia. Cometí muchos errores, no quiero ni ver las estadísticas", ha explicado el serbio, que ha reiterado que la mayoría de los tenistas sufren las consecuencias de una temporada que considera demasiado larga.

El número uno del mundo se presentó en el torneo que cada final de año reúne a los ocho primeros tenistas del ránking arrastrando molestias físicas en la espalda y el hombro, aunque el jugador no ha querido relacionar directamente su derrota con ningún problema físico.

"No sé cómo explicarlo, esta noche no funcionó nada. No logré coger el ritmo al partido, sencillamente es como si no hubiera estado en la pista", ha explicado Djokovic.

El número uno del mundo, ganador este año de tres de los cuatro grandes torneos del circuito, ha dicho que no podía nombrar un solo aspecto de su juego del que estuviera satisfecho esta noche.

"Mis movimientos, mis sensaciones al golpear la bola, la anticipación en la pista, todo fue terrible", ha relatado el jugador, que en apenas una hora y cuarto vio como el número cinco del mundo, Ferrer, le ganaba por segunda vez en su carrera en una superficie dura.

Tras las críticas a su propia actuación esta noche, Djokovic ha elogiado el tenis que desplegó esta noche David Ferrer, un tenista cuyo juego "se puede predecir fácilmente: siempre está centrado, siempre en un nivel muy alto", ha afirmado el serbio.